طالبان تنفي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة الأفغانية

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان لتلفزيون الجزيرة الأحد إنه لم يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار مع الحكومة الأفغانية.

وأضاف المتحدث أن الحكومة الأفغانية ”اختارت إعلان الحرب“، محذرا من زيادة التدخل الأمريكي في أفغانستان.

وميدانيا، ضيّقت طالبان الخناق، اليوم الأحد، على شمال أفغانستان، حيث سيطرت على عواصم ثلاث ولايات أخرى، في وقت تنقل معركتها إلى المدن بعدما انتزعت معظم مناطق الريف، في الأشهر الأخيرة.

وسيطر المتشددون على ما يصل إلى خمس عواصم ولايات، منذ الجمعة، في هجوم سريع يبدو أنه شكّل ضغطا كبيرا على القوات الحكومية.

وأكد نواب ومصادر أمنية وسكان أن مدن قندوز وساري بول وتالقان في الشمال، سقطت بفارق بضع ساعات بين عاصمة ولاية وأخرى، الأحد.

وتحدث أحد سكان قندوز عن ”حالة فوضى تامة“ تعم المدينة.

وأكدت طالبان في بيان، ”بعد قتال شرس سيطر المجاهدون بفضل الله على عاصمة (الولاية) قندوز“. وأضافت: ”سيطرنا أيضا على مدينة ساري بول، بما في ذلك المباني الحكومية وكافة المنشآت فيها“.

وفي وقت لاحق الأحد، أكدت الحركة على ”تويتر“ أنها سيطرت على تالقان، عاصمة ولاية تخار.

وقالت باروينا عظيمي، الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة في ساري بول، لوكالة ”فرانس برس“ عبر الهاتف، إن مسؤولي الحكومة والقوات المتبقية انسحبوا إلى ثكنات تقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات عن المدينة.

وأفاد عضو في مجلس الولاية يدعى محمد حسين مجاهد زاده، بأن طالبان ”حاصرت“ المجمّع.

وجاء بعدها دور تالقان، الأحد، إذ قال أحد قاطنيها ويدعى ذبيح الله حميدي لفرانس برس عبر الهاتف، إنه شاهد قوات الأمن والمسؤولين يغادرون المدينة في قوافل.

وأكد مصدر أمني لفرانس برس، ”انسحبنا من المدينة بعد ظهر اليوم؛ إثر فشل الحكومة في إرسال المساعدة. باتت المدينة للأسف بالكامل في قبضة طالبان“.

وتعد قندوز أهم مكسب تحققه طالبان منذ شنت هجوما، في أيار/مايو، مع بدء القوات الأجنبية آخر مراحل انسحابها من البلاد.

ولطالما كانت هدفا بالنسبة لطالبان التي اجتاح مقاتلوها المدينة في 2015 ومرة أخرى في 2016، لكن من دون أن ينجحوا يوما في السيطرة عليها لمدة طويلة.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الحكومية تقاتل لاستعادة المنشآت الرئيسية.