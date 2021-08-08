تقرير: مشروع قانون البنية التحتية فرصة الجمهوريين للخروج من عباءة ترامب

رأت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أن محاولات تمرير تشريع برنامج البنية التحتية في مجلس الشيوخ، أظهر فرصة لخروج النواب الجمهوريين من عباءة الرئيس السابق، دونالد ترامب، بحسب تعبيرها.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن ”ترامب حاول بقوة، القضاء على التشريع البالغة قيمته تريليون دولار، من خلال التصريحات المحملة بالإهانة والتهديدات والتي أدت لسنوات إلى تخويف الجمهوريين“.

وأشارت إلى أنه ”رغم خوف العديد من النواب الجمهوريين من تغريدات ترامب، إلا أن رد الفعل داخل مجلس الشيوخ، كان التجاهل“.

ووفق الصحيفة ”يظهر التشريع، الآن، في مسار سريع لتمرير مجلس الشيوخ بدعم جمهوري قليل لكنه أساس، وربما يشمل حتى السيناتور ميتش ماكونيل، وهو جمهوري من كنتاكي، وزعيم الأقلية الذي نادرًا ما عارض الرئيس السابق عندما كان المجلس“.

واعتبرت ”نيويورك تايمز“ أن ”هذا الموقف إحدى أهم الخطوات حتى الآن من قِبل الجمهوريين المنتخبين لتحدي ترامب، ليس فقط من قبل المعتدلين الذين انفصلوا عنه بشكل روتيني، بل من قبل مجموعة أوسع قد تشير إلى تراجع تأثيره في الكونغرس“.

وذكرت ”نيويورك تايمز“ أن السيناتور روب بورتمان، الجمهوري عن ولاية أوهايو الذي قاد المفاوضات لحزبه، سيتقاعد، في حين أن السيناتور ميت رومني، المرشح الرئاسي السابق للعام 2012 والذي عبّر عن ازدرائه لترامب بكل وضوح، لا يدين له بشيء، أما سوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، السيناتورتان المعتدلتان من مين وألاسكا، على التوالي، فليسا من معجبيه“.

حتى ماكونيل، الذي ساعد في تبرئة ترامب مرتين، يبدو الآن جاهزًا لمقاومته، وتبني حزمة البنية التحتية، وفق الصحيفة.

وقال ماكونيل، الأسبوع الماضي، بعد انضمامه إلى 16 عضوًا آخر من حزبه في التصويت جنبًا إلى جنب مع الديمقراطيين للمضي قُدمًا في هذا الإجراء: ”هناك فرصة جيدة لقصة نجاح للبلاد مؤيدة من قبل الحزبين“.

ولفتت ”نيويورك تايمز“ إلى أن مشروع القانون تخطى، يوم السبت، عقبة إجرائية أخرى في طريقه للإقرار على الأرجح.

مسألة عابرة

لكن الصحيفة الأمريكية نوهت إلى أن ”رفض الجمهوريين لهجوم ترامب قد يكون مسألة عابرة“، مضيفة أنه ”ليس من الواضح ما إذا كان ذلك يمثل أي شيء أكثر من استثناء بارز لقاعدة أن الرئيس السابق لا يزال يتمتع بنفوذ كبير على أعضاء حزبه“.

وقالت إن ”الغالبية العظمى من الجمهوريين تعارض التشريع، فالجمهوريون في مجلس النواب مرتبطون بشدة بترامب أكثر من أي وقت مضى، مع استمرار الكثيرين في دعم أكاذيبه الانتخابية، ونظريات المؤامرة حول هجوم 6 يناير في مبنى الكابيتول، ومع اقتراب انتخابات عام 2022، سيكون لأعضاء حزبه مساحة أقل للمناورة بعيدًا عن شخصية ما زالت قاعدتهم الانتخابية تحسب لها حسابًا“.

وتابعت: ”مع ذلك، كان نجاح جهود إقرار برنامج البنية التحتية خطوة ملحوظة، وإن كانت مؤقتة، وقد أشارت إلى أن بعض الجمهوريين على الأقل يعتقدون الآن أن هناك المزيد من المزايا السياسية التي يمكن جنيها من الانفصال عنه أكثر من الانحياز إليه بلا شك، وهو تحوّل في الحسابات التي قادتهم لسنوات“.

ونقلت الصحيفة عن سكوت جينينجز، الإستراتيجي الجمهوري، أحد كبار مساعدي ماكونيل في الحملة الانتخابية، موضحًا سبب عدم تأثر أعضاء مجلس الشيوخ في حزبه بهجمات ترامب الأخيرة: ”أعتقد أنهم يقومون بعملهم بجد أكثر من أي وقت مضى“.

وأضاف جينينجز أن ”دافعهم لم يكن تحدي الرئيس السابق بقدر ما كان محاولة تقويض حجة الديمقراطيين والتي مفادها أن النواب الجمهوريين هم مجموعة من أتباع ترامب غير العقلانيين وغير المسؤولين الذين سيرفضون بشكل انعكاسي أي اقتراح يدعمه الديمقراطيون“.