هنية: حماس ستقف مع إيران في مواجهة أي تهديد أمريكي أو إسرائيلي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، إن حركته ستقف إلى جانب إيران في مواجهة أي تهديد أمريكي أو إسرائيلي لها.

وقال هنية الذي يزور إيران منذ، الخميس الماضي، إن ”المقاومة الفلسطينية كجزء من محور المقاومة ستقف إلى جانب إيران بمواجهة أي تهديد أمريكي وإسرائيلي“.

واعتبر أن إيران ”قادرة على مواجهة التهديدات الأمريكية“.

وجاءت تصريحات ”هنية“ هذه خلال زيارته مبنى قناة العالم الإيرانية، بحسب ما نشرته القناة عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت حركة حماس، أعلنت أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الجمعة الماضية، حيث قدم له التهنئة بتوليه منصب الرئاسة.

ووفق بيان حماس الرسمي، ”استعرض وفد حماس، خلال اللقاء، أوضاع الشعب الفلسطيني، وآخر التطورات بعد الحرب الأخيرة على غزة“.

وأضاف البيان: ”قدَّم وفد حركة حماس للرئيس الإيراني شرحًا عما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سلوك الاحتلال في توسيع الاستيطان، ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، خاصة في القدس، والشيخ جراح، والحصار على غزة“.

ووصل هنية، الخميس الماضي، على رأس وفد قيادي من الحركة إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

وأشارت الحركة في بيان لها، إلى أن هذه الزيارة جاءت ”تلبية لدعوة من إيران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي“.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، هنأ في وقت سابق إبراهيم رئيسي على فوزه بالانتخابات الإيرانية، مؤكدًا ”متانة العلاقة“ بين حركته والنظام في إيران.

وفي السياق ذاته، وصف هنية علاقة حركته مع إيران بأنها ”راسخة وثابتة“، مثمنًا جهودها بدعم حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام.

وبعد الحرب الأخيرة على غزة، ”قدَّم هنية شكره لإيران لإمداد حماس والفصائل المسلحة في قطاع غزة بالمال والسلاح“، معتبرًا أن ذلك ”ساعد الجناح العسكري لحماس كتائب القسام على تعزيز قدراته العسكرية“.