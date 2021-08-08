منظمة حقوقية إيرانية: 13 ناشطا تعرضوا للتعذيب للاعتراف بقتل عنصر من "الباسيج"

أفادت منظمة حقوقية إيرانية، اليوم الأحد، بأن 13 ناشطًا مدنيًا تعرضوا للتعذيب في معتقلين تابعين لأجهزة الأمن بمدينة سنندج، عاصمة إقليم كردستان غرب إيران، لأخذ اعترافات قسرية منهم بقتل أحد عناصر قوات الباسيج، الذراع العسكري للحرس الثوري.

وقالت منظمة ”هنغاو“ الحقوقية الكردية، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، إن ”13 ناشطًا مدنيًا ما زالوا محتجزين لدى جهاز المخابرات الإيراني في مدينة سنندج بعد أكثر من 100 يوم على اعتقالهم غير القانوني، ويتعرضون لأقسى أنواع التعذيب بسبب الاعتراف القسري“.

وبحسب المنظمة فإن ”هؤلاء الأشخاص يتعرضون لضغوط لتحمل مسؤولية مقتل أحد أعضاء الباسيج، والاعتراف بانتمائهم للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، المحظور في البلاد، واستلام أسلحة منهم“.

ونشرت المنظمة قائمة بأسماء المعتقلين لدى جهاز المخابرات الإيراني بمدينة سنندج، مشيرة إلى أن ”عناصر المخابرات كانوا قد طلبوا من عائلات المحتجزين إخبار ذويهم بالاعتراف بتلك التهم من أجل إطلاق سراحهم“.

وأضافت المنظمة أن أجهزة المخابرات تعرفت على نشطاء سياسيين ومدنيين آخرين من خلال تفعيل الحسابات الشخصية للمعتقلين على منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى اعتقال اثنين آخرين“.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاعتقال التعسفي لهؤلاء الأفراد وتعذيبهم الجسدي والنفسي من أجل انتزاع اعترافات منهم، داعية جميع المنظمات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات جادة وفورية في هذا الصدد.

وكانت أول عملية اعتقال لهؤلاء الناشطين طالت ثلاثة أشخاص في 28 نيسان/أبريل الماضي، وبعدها جرى اعتقال عشرة آخرين.

وعادة ما يواجه المعتقلون من أبناء الأقلية الكردية في إيران تهمًا مختلفة منها ”استهداف الأمن القومي، والانتماء لجماعات كردية معارضة للنظام“، وهي تهم قد تصل عقوبتها في بعض الأحيان إلى الإعدام.

ويشكل عدد الأكراد نحو 10% من مجموع سكان إيران، البالغ عددهم قرابة 85 مليون نسمة، وتعاني مدنهم من الإهمال والتهميش، وينتشر فيها الفقر والبطالة.

ويتوزع الأكراد في إيران على محافظات مختلفة ويتركز وجودهم بشكل كبير في محافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمنشاه وإيلام.

ويعد الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الحياة الحرة الكردستاني المعروف بـ“بيجاك“، من أبرز الأحزاب المعارضة للنظام، وتنشط في المناطق الجبلية للحدود الإيرانية، شمال غرب البلاد مع تركيا، وكذلك في إقليم كردستان شمال العراق، وتشهد تلك المناطق بين الحين والآخر مواجهات بين مسلحين من الجماعات الكردية والقوات الإيرانية.