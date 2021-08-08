موقع إيراني رسمي يزعم تلقي طهران رسالة من بريطانيا تنفي نيتها "التصعيد"

زعم موقع إيراني، الأحد، أن طهران تلقت رسالة من لندن، عبر وسيط، أكدت فيها عدم رغبة الولايات المتحدة وبريطانيا بتصعيد التوتر بالمنطقة، أو القيام بعمل عسكري ضد إيران.

ووفق ما نقله موقع ”نور نيوز“، التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، عن مصدر وصفه بالمطلع دون كشف هويته، فإن ”بريطانيا وجهت أخيرا، رسالة إلى إيران عبر وسيط“.

وأكدت الرسالة البريطانية، بحسب الموقع، ”عدم وجود نية لدى لندن، لتصعيد التوتر والعمل العسكري ضد إيران“.

ولفتت إلى أن ”بريطانيا ستحاول متابعة قضية استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية، من خلال التدابير الدبلوماسية“.

وأشارت الرسالة البريطانية، إلى ”الموقف المشترك لواشنطن ولندن بشأن هذه القضية“، حسب الموقع.

ولم يؤكد أي من الأطراف الثلاثة بعد، صحة ما ذكره الموقع الإيراني بشأن هذه الرسالة.

وفي أواخر تموز/ يوليو الماضي، تعرضت الناقلة الإسرائيلية ”ميرسر ستريت“، لهجوم قرب مياه بحر عُمان عبر طائرة مسيرة، ولاحقا اتهمت بريطانيا والولايات المتحدة ورومانيا وإسرائيل، إيران بالوقوف وراء الهجوم.

وأسفر الهجوم على الناقلة ”ميرسر ستريت“، التي تشغلها شركة إسرائيلية، عن مقتل اثنين من طاقمها، أحدهما بريطاني وآخر يحمل الجنسية الرومانية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، زعم الموقع الإيراني ”نور نيوز“، أنه حصل على معلومات تفيد بعزم إسرائيل مهاجمة السفن الإيرانية ردا على هجوم الناقلة.

وأشار الموقع في تقريره، إلى ما ذكره الجنرال أمنون سوفرين، الرئيس السابق لقسم الاستخبارات في جهاز الموساد، حول مهاجمة ناقلات النفط الإيرانية.

ورأى الجنرال الإسرائيلي، في تصريح سابق، عدم وجود ”أي سبب يمنع مهاجمة ناقلات النفط الإيرانية التي تحمل النفط إلى سوريا ووجهات أخرى في المنطقة“.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، إنه ”منذ تنصيب الرئيس الجديد في إيران، شهدنا تحركات متوترة في الشرق الأوسط برا وبحرا وجوا“.

وأضاف بينيت، ”لا يمكن لإيران أن تواصل تحركاتها المتوترة في المنطقة دون دفع ثمن“.

وكانت إيران قد توعدت إسرائيل برد وصفته بـ“الحاسم والساحق“ في حال تعرضت لهجوم يستهدف مصالحها.

وخلصت تحقيقات أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة سواحل عُمان، كان بطائرة مسيرة إيرانية الصنع.