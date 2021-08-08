التوتر مع حزب الله يكشف عن "ثغرة" بحكومة بينيت.. والمعارضة تفتح نيران الانتقادات

وجدت الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت، نفسها -في ظل رسائل التهديد مع حزب الله- أمام ”مأزق كبير داخليا“ يقيد قدرتها على تفعيل الخيار العسكري بشكل واسع، حال تطلبت الأوضاع الميدانية ذلك، وفقا لقناة ”أخبار 12“ العبرية.

ويتمثل هذا القيد في موقف الحزبين الائتلافيين ”ميرتس“ اليساري، بزعامة نيتسان هوروفيتش، و“القائمة العربية الموحدة“، بزعامة النائب منصور عباس، فهذان الحزبان لديهما تحفظات على شن عمليات عسكرية واسعة سواء على صعيد جبهة غزة أو لبنان، وهو الأمر الذي طفا على السطح خلال الساعات الأخيرة وكشف النقاب عن ”ثغرة ونقطة ضعف كبيرة“ تعاني منها حكومة بينيت.

وفي ظل التوتر العسكري الأخير بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، إن ”حزب الله وإيران يجران لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل، وعلى الجيش والدولة في لبنان تحمل مسؤوليتهما تجاه ذلك“.

وأضاف أنه ”لا يمكن لإيران أن تستمر في العبث باستقرار المنطقة دون دفع الثمن“.

عاصفة زعبي

وهددت النائب العربية عن حزب ”ميرتس“ غيداء ريناوي زعبي، بأن حزبها ”يمكنه منع تمرير أي قرار حكومي بشن عمل عسكري“.

وأوضحت أن ”لدى حزبها إضافة إلى حزب القائمة العربية الموحدة، تأثيرا حاسما على القرارات من هذا النوع.. يمكننا منع الحكومة من الذهاب إلى عمل عسكري واسع“.

ونقل موقع ”News1“ الإخباري العبري، يوم الأحد، عن غيداء ريناوي، أنه ”في اللحظة التي ستقرر فيها الحكومة الذهاب إلى عمل عسكري، سيواجه الائتلاف خطرا.. هذا الأمر مدرج ضمن الاتفاقات الائتلافية، لقد وافقت الحكومة على التركيز فقط على الملفات الاقتصادية والمدنية“.

الائتلاف يرد

وأثارت تصريحات ريناوي، أزمة يبدو وأنها كانت متوقعة في ظل تباين الأجندات السياسية لمكونات الائتلاف الحكومي في إسرائيل، كما أنها منحت المعارضة الذخيرة لشن هجوم على حكومة بينيت.

ووفق ما أورده موقع ”سروغيم“ الإخباري، يوم الأحد، ردت وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، الساعد الأيمن لرئيس الوزراء داخل كتلة ”يمينا“، بأن حكومة بينيت ”على استعداد لشن عمل عسكري حتى ولو كان الثمن هو تفكك الائتلاف“.

وأشارت الوزيرة إلى أنه ”لو اضطرت الحكومة لاتخاذ قرار الذهاب إلى عمل عسكري في غزة أو لبنان ستفعل ذلك، حتى ولو انتهى عمر هذه الحكومة بعدها، وليقرر النواب الذين يتمسكون بالثرثرة بعدها ما الذي ينبغي فعله“.

وأكدت شاكيد أن الحكومة ”ستشن عملا عسكريا لو تطلب الأمر ذلك بعيدا عن أي اعتبارات سياسية“.

ذخيرة للمعارضة

وحسب موقع ”سروغيم“، قال عضو الكنيست ايتامار بن غفير، من ”قائمة الصهيونية الدينية“ المعارضة، الأحد، إن ”النائب عن ميرتيس قالت علنا ما نعرفه جيدا ونقوله بداخلنا، وهو إن نفتالي بينيت أسير في يد ائتلاف يدعم الإرهاب، وسيحركون هذا الإرهاب لو تجرأ على الرد على صواريخ حزب الله“، بحسب تعبيره.

وأضاف النائب المتطرف بن غفير أن ”هذه الحكومة خطيرة على أمن البلاد، وينبغي علينا أن نتكاتف من أجل إسقاطها قبل أن يتحول سكان كريات شمونه والجليل إلى نموذج مماثل لسكان غلاف غزة والنقب“.

ولفت الموقع في السياق، إلى تغريدة النائب آرييه درعي زعيم حزب ”شاس“ المتشدد دينيا عبر حسابه على موقع ”تويتر“ بأن الحديث يجري عن ”حكومة تدمير“.

حكومة خطيرة

وغرد عضو الكنيست عن ”الليكود“ شلومو كارعي، عبر حسابه على ”تويتر“، بالقول متهكما، إن ”نائب ميرتس محقة، فحين يحدد الإخوان المسلمون جدول أعمال حكومة إسرائيل، إضافة إلى من يعادون الصهيونية في حزبي ميرتس والعمل، لا يوجد شك وقتها في أن النائب زعبي محقة“.

وأضاف كارعي -وفق ما نقله عنه موقع سروغيم- أن حكومة بينيت ”خطيرة وتضم مصادر متطرفة سيطرت على دفة السفينة، بينما ربان السفينة غارق في ثباته.. علينا أن ننهض قبل أن يصبح الوقت متأخرا“.

ونقل موقع ”سروغيم“ أيضا عن النائب ميكي زوهار، من حزب ”الليكود“، قوله إن ”حكومة غير قادرة على الذهاب إلى مواجهة عسكرية وغير مؤهلة للحفاظ على صحة المواطنين عليها أن تذهب“.