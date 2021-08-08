في قراره الأول.. الرئيس الإيراني يعين محمد مخبر دزفولي نائبا له

أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، قرارا هو الأول له منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي، بتعيين محمد مخبر دزفولي، الذي يتولى ”هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني“ نائبا له.

ومحمد مخبر دزفولي البالغ من العمر 60 عاما، يتولى رئاسة هذه الهيئة منذ عام 2007 وهي خاضعة لسيطرة مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.

ويحمل مخبر وفق بيان لمكتب الرئاسة الإيرانية شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، وكان مسؤولا في مجال الصحة في قوات الحرس الثوري بمدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية، كما تولى منصب مدير وزارة الاتصالات في دزفول، ونائب محافظ خوزستان، ونائب وزير التجارة في مؤسسة ما تسمى بـ“المحرومين“.

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قرارا بتعيين غلام حسين إسماعيلي بمنصب مدير مكتب الرئاسة الإيرانية.

وكان غلام حسين إسماعيلي يتولى منصب المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية التي كان إبراهيم رئيسي يترأسها.

وهذه أول قرارات الرئيس الإيراني الجديد، ولم يرسل إبراهيم رئيسي قائمة المرشحين في مجلس الوزراء الإيراني إلى جلسة البرلمان التي كان من المقرر أن تتم اليوم الأحد، لكن تقارير تحدثت عن خلاف بينه وبين محمد مخبر دزفولي الذي عينه اليوم بمنصب النائب الأول للرئيس الإيراني.

ونقلت الصحافة الإيرانية عن علي كريمي، رئيس تحرير موقع ”اقتصاد أون لاين“، في تغريدة له أن ”محمد مخبر دزفولي قال إنني لا أستطيع العمل مع هذا الفريق الاقتصادي، وإذا كان هذا هو الفريق فلن أكون النائب الأول“.

وكانت تقارير أشارت في وقت سابق إلى أن الخلاف بين رئيسي ومخبر دزفولي الذي أصبح نائبا له يتعلق بالمرشحين لتولي وزارة الاقتصاد والمالية وباقي الوزارات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية.

وذكر موقع ”اقتصاد أون لاين“ في وقت سابق، نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، أنه ”نتيجة التغييرات الأخيرة التي أجراها رئيسي على قائمة المرشحين لا سيما في وزارة الاقتصاد، والتي تم إجراؤها دون تنسيق مع محمد مخبر دزفولي، تأخرت عملية إرسال قائمة المرشحين لمجلس الوزراء الإيراني إلى البرلمان التي كانت مقررة اليوم الأحد“.

وأضافت المصادر أن ”مخبر دزفولي عارض إسناد منصب وزير الاقتصاد والشؤون المالية إلى زاهدي وفا الذي اقترحه إبراهيم رئيسي، كما عارض دزفولي المرشحين لمنصب منظمة التخطيط والميزانية والبنك المركزي، ولا يحتاج المنصبان الأخيران لموافقة مجلس النواب“.