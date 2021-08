طالبان تسيطر على مدينتي قندوز وساري بول في يوم واحد (فيديو وصور)

سقطت مدينة ساري بول الواقعة في شمال غرب أفغانستان اليوم الأحد بأيدي حركة طالبان التي استولت بذلك على رابع عاصمة ولاية خلال ثلاثة أيام.

وقال محمد حسين مجاهد زاده عضو مجلس ولاية ساري بول إن ”طالبان حاصرت كتيبة عسكرية على مشارف المدينة“، مؤكدا أن ”كل الأجزاء الأخرى للمدينة أصبحت تحت سيطرة طالبان“.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، سيطرت حركة طالبان على مدينة قندوز الكبيرة في شمال أفغانستان.

وقال مراسل وكالة ”فرانس برس“ في قندوز: ”سقطت قندوز. سيطرت طالبان على جميع المباني الرئيسة في المدينة“ التي وقعت ثلاث مرات بأيدي المتمردين منذ 2015.

TB spox posted new video from the police HQ in Kunduz city which is now in TB control. Several police vehicles also fell to the TB. #Afghanistan

