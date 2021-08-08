طالبان تسيطر على مدينتي قندوز وساري بول في يوم واحد (فيديو وصور)

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

سقطت مدينة ساري بول الواقعة في شمال غرب أفغانستان اليوم الأحد بأيدي حركة طالبان التي استولت بذلك على رابع عاصمة ولاية خلال ثلاثة أيام.

وقال محمد حسين مجاهد زاده عضو مجلس ولاية ساري بول إن ”طالبان حاصرت كتيبة عسكرية على مشارف المدينة“، مؤكدا أن ”كل الأجزاء الأخرى للمدينة أصبحت تحت سيطرة طالبان“.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، سيطرت حركة طالبان على مدينة قندوز الكبيرة في شمال أفغانستان.

وقال مراسل وكالة ”فرانس برس“ في قندوز: ”سقطت قندوز. سيطرت طالبان على جميع المباني الرئيسة في المدينة“ التي وقعت ثلاث مرات بأيدي المتمردين منذ 2015.

TB spox posted new video from the police HQ in Kunduz city which is now in TB control. Several police vehicles also fell to the TB. #Afghanistan pic.twitter.com/LMUjD3nlns — FJ (@Natsecjeff) August 8, 2021

وسيطرت طالبان أمس السبت على مدينة شبرغان، ثاني عاصمة ولاية في أفغانستان، في 24 ساعة، ومنذ بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد في أيار/مايو، بينما تحاول القوات الحكومية منع سقوط مدن أخرى بأيدي الحركة.

Total chaos in Kunduz city. This video shows civilians running for their lives as smoke from airstrikes rises nearby. #Afghanistan pic.twitter.com/xmfygnVurH — FJ (@Natsecjeff) August 8, 2021

وقال نائب حاكم ولاية جوزجان قادر ماليا ”للأسف، سيطرت طالبان على مدينة شبرغان“، موضحا أن القوات الحكومية والمسؤولين ”فروا باتجاه المطار“.

وجوزجان هي معقل أمير الحرب السابق الماريشال عبد الرشيد دوستم الذي عاد إلى أفغانستان الأسبوع الجاري بعد تلقيه العلاج في تركيا.

وإذا بقي معقله في أيدي طالبان، فسيشكل ذلك نكسة أخرى للحكومة التي دعت أخيرا أمراء الحرب السابقين والميليشيات المختلفة إلى محاولة وقف تقدم المتمردين.

وسيطرت طالبان على أجزاء واسعة من الأرياف في أفغانستان منذ شنت سلسلة هجمات في مايو/ أيار تزامنت مع بدء آخر مراحل انسحاب القوات الأجنبية.

MORE IMAGES from the aftermath of airstrikes in Kunduz city. pic.twitter.com/qBAy3bULc2 — FJ (@Natsecjeff) August 8, 2021

والجمعة سقطت مدينة زرنج في نيمروز (جنوبا) بأيدي طالبان ”من دون قتال“، وفق نائب حاكم الولاية، وكانت بذلك أول عاصمة ولاية تنجح الحركة في السيطرة عليها.

وقال صحافي في شبرغان طلب عدم ذكر اسمه إن القتال بدأ قرابة الساعة الرابعة فجرا ”بإطلاق نار وانفجارات“ قبل انسحاب القوات الموالية للحكومة قرابة ظهر السبت. وأضاف أن ”طالبان أصبحت الآن في كل مكان مع أعلامها“.

وتابع المصدر نفسه أن ”الشوارع مقفرة ولا نجرؤ على مغادرة منازلنا“.

وأكد مستشار للماريشال دوستم سقوط شبرغان.

وأوضح أن ”القوات الأمنية والمسؤولين انسحبوا إلى منطقة تبعد حوالي 20 كيلومترا عن المدينة. كانوا مستعدين لذلك، خصوصا من خلال نقل ما يكفي من الذخيرة للدفاع عن أنفسهم ضد هجوم طالبان“.

وبدأت طالبان توجه هجماتها إلى المدن الكبرى، محاصرة العديد من عواصم الولايات بما فيها قندهار وهرات، ثاني وثالث أكبر مدن البلاد.