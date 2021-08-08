رغم تعهد رئيسي بتشكيلها سريعا.. خلافات تؤخر الإعلان عن الحكومة الإيرانية

قال موقع إيراني، اليوم الأحد، إن خلافات نشبت بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس لجنة ما يسمى بـ“تنفيذ أوامر الإمام الخميني“ محمد مخبر دزفولي، أدت إلى تأخير تقديم مرشحي الحكومة الإيرانية إلى البرلمان.

وكان من المقرر أن يتسلم البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، قائمة مرشحي الحكومة برئاسة إبراهيم رئيسي، وفقاً لما ذكره ولي إسماعيلي، المتحدث باسم تحالف قوى الثورة المتشدد في البرلمان الإيراني.

وأشارت تقارير إيرانية الأسبوع الماضي، إلى أن رئيسي كان ينوي أن يسند منصب النائب الأول للرئيس إلى محمد مخبر دزفولي، لكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها من قبل المكتب الإعلامي للرئاسة الإيرانية.

وذكر موقع ”اقتصاد أون لاين“ الإيراني، اليوم، أنه ”نتيجة التغييرات الأخيرة التي أجراها رئيسي على قائمة المرشحين لا سيما وزارة الاقتصاد، والتي تم إجراؤها دون تنسيق محمد مخر دزفولي، تأخرت عملية إرسال قائمة المرشحين لمجلس الوزراء الإيراني إلى البرلمان التي كانت مقررة اليوم الأحد“.

وقالت مصادر إن ”مخبر دزفولي عارض إسناد منصب وزير الاقتصاد والشؤون المالية إلى زاهدي وفا الذي اقترحه إبراهيم رئيسي، كما عارض دزفولي المرشحين لمنصب منظمة التخطيط والميزانية والبنك المركزي، ولا يحتاج المنصبان الأخيران لموافقة مجلس النواب“.

وأضافت أن ”مخبر دزفولي عارض أيضاً نشر حكم يصدر من إبراهيم رئيسي يقضي بموجبه بتعيينه بمنصب النائب الأول للرئيس الإيراني، وذكر أنه لا يمكن إدارة اقتصاد البلاد في الوضع الحرج الحالي مع هؤلاء الأشخاص (المرشحين المقترحين)“.

ووفقاً للمصادر، فإن ”دزفولي اقترح أن يتولي منصب وزير الاقتصاد بالحكومة الجديدة محمد رضا فرزين، وهو أمر لم يقبله مقربون من رئيسي“، مضيفة أن ”دزفولي أكد أن فرزين مقبول من قبل الاقتصاديين وله سجل علمي وتنفيذي يمكن الدفاع عنه، لكن مقربين من رئيسي أزالوا فرزين من القائمة بحجج واهية، وذلك بعدما قدم فرزين الخطة الاقتصادية للحكومة الإيرانية“.

وفي سياق متصل، أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا مير سليمي، اليوم الأحد، أن ”رئيسي لم يرسل قائمة أعضاء مجلس الوزراء المقترحة إلى البرلمان، بسبب عدم الانتهاء من وضعها“.

ورجح مير سليمي في حديث لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، أن يتم إرسال قائمة تشكيل الحكومة إلى البرلمان الثلاثاء المقبل.

من جهتها، قالت عضو البرلمان الإيراني معصومة باشايي بهرام، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، إنه ”بحسب أمر المرشد علي خامنئي، بخصوص سرعة العمل في تشكيل الحكومة الجديدة، فقد كنا مستعدين لاستلام القائمة في الصباح (اليوم)، لكن للأسف تم تأجيلها إلى الأربعاء“.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد حث الثلاثاء الماضي خلال تنصيب رئيسي، الأخير على الإسراع بتشكيل الحكومة، فيما تعهد رئيسي بالإسراع في تشكيلها وتقديمها للبرلمان بأسرع وقت.

ووفقا للقانون الداخلي للبرلمان الإيراني، يجب على رئيس الحكومة تقديم حكومته إلى البرلمان خلال مدة أقصاها أسبوعان.