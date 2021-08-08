صحف عالمية: حزب الله يتراجع في لبنان.. وطالبان تتحدى العرض الأمريكي

تناولت صحف عالمية صادرة صباح اليوم الأحد العديد من الملفات والأحداث الراهنة، التي كان أبرزها توابع التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله، في ظل الهجمات المتبادلة بين الطرفين على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في الأيام القليلة الأخيرة.

كما أبرزت أيضا تطورات الوضع على الأرض في أفغانستان، مع استمرار الانتصارات العسكرية التي تحققها حركة طالبان، تزامنا مع الانسحاب العسكري الأمريكي، وأخيراً الحرائق التي تجتاح جنوب أوروبا في ظل موجة الحر الشديدة.

تراجع التأييد لحزب الله

قالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية إن ردود فعل اللبنانيين على الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل تظهر تراجع الدعم لحزب الله الشيعي اللبناني.

وأضافت في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني: ”مصدر الصواريخ التي تم إطلاقها على شمال إسرائيل يوم الجمعة، من مزارع شبعا، لم يكن معروفا على الفور. تم توجيه أصابع الاتهام إلى جماعات فلسطينية أو جماعات متمردة أخرى تسعى لتحدي نفوذ حزب الله، خلال الأزمة التي تزداد عمقا ويعاني منها لبنان حاليا“.

ومضت ”هآرتس“: ”ولكن عندما أعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، فإن هذا لم يكن سيناريو شاملا، تملك الجماعة المدعومة من إيران القدرة على استهداف مناطق أو قواعد عسكرية، ولكنها تقوم بذلك وفقا لقواعد اللعبة. هاجمت إسرائيل منطقة مفتوحة في لبنان، دون أن يتسبب ذلك في أضرار أو سقوط ضحايا، وبالتالي فإن الرد كان مماثلاً“.

وتابعت الصحيفة: ”أوضح نعيم قاسم نائب زعيم حزب الله تلك الرسالة بقوله إن الهدف من الهجمات كان الحفاظ على توازن الردع“.

ورأت ”هآرتس“ أن ”الدراما الحقيقية لم تكن متمثلة في تبادل إطلاق النار عبر الحدود. سكان قرية ”شويا“ الدرزية، التي تعتبر مصدر إطلاق الصواريخ، أعطوا عملاء حزب الله، الذين شنّوا تلك الهجمات جزءاً من رأيهم، فقد أظهرت صور منتشرة على الإنترنت أنهم هددوا شابا خلال وجوده في سيارته، حيث بدا أنه في حالة رعب“.

وأردفت قائلة: ”خلال دقائق، كانت هناك ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ترتكز على أحقية حزب الله في إطلاق الصواريخ على إسرائيل. صور الدروز الذين عثروا على السيارة التي استخدمها حزب الله في إطلاق الصواريخ انتشرت بشكل كبير، وسط تساؤلات حول ما إذا كان المسؤول عن تلك الهجمات بطلاً أم خائنا“.

وكتبت الصحيفة: ”اتهم البعض في لبنان حزب الله بمحاولة صرف النظر عن الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، بينما ذهب آخرون إلى أن حزب الله كان مجبراً على الرد في ظل تطورات الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي، ولكن أياً كان الموقف، فإن قادة الدروز في لبنان ليست لديهم قدرة كبيرة للمناورة، لأنهم يعلمون جيداً من يسيطر على توازن القوى“.

وقالت ”هآرتس“: ”لم يكن الدروز داعمين لتلك الهجمات، وتساءلوا: إذا كانوا يريدون إطلاق النار فلماذا يفعلون ذلك انطلاقاً من قرية درزية؟ وإذا كان هناك رد فعل من جانب إسرائيل، فلماذا تكون هذه القرية على خط المواجهة؟.. حاول الدروز أيضاً معرفة من هي المجموعات الأصغر التي تطلق الصواريخ من مناطقهم في جنوب لبنان، ولماذا تم سحب حزب الله للمشاركة في تلك الهجمات عقب ذلك؟“.

وخلصت الصحيفة إلى أن ”حزب الله لم يعد يتمتع بالدعم الشعبي الذي كان يملكه قبل حرب لبنان الثانية عام 2006، بعد 15 عاماً ينهار لبنان اقتصاديا واجتماعيا. لقد وثق اللبنانيون كل يوم في حزب الله لدرجة أنهم كانوا على استعداد لتحمل ألسنة اللهب والدمار، لكنهم الآن يحاولون العثور على الطعام والدواء والوقود والكهرباء“.

تحذير أمريكي مع تقدم طالبان

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن الولايات المتحدة حثت الأمريكيين على مغادرة أفغانستان، في ظل تقدم حركة طالبان المتمردة على عدة جبهات في البلاد.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني: ”حذرت السفارة الأمريكية في كابول، بأنه يتعين على المواطنين الأمريكيين مغادرة أفغانستان فورا، بعد سيطرة متمردي حركة طالبان على عاصمة إقليمية رئيسية، في ظل حملة العنف المتصاعدة“.

ومضت الصحيفة تقول: ”يأتي هذا التحذير، الصادر أمس السبت، في ظل سلسلة المكاسب التي حققتها حركة طالبان في أفغانستان، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحاب ما تبقى من القوات الأمريكية في أفغانستان، قبل الموعد الذي حدده لذلك بنهاية الشهر الجاري“.

وتابعت: ”تقوم إدارة بايدن بمحاولة أخيرة للوصول إلى تسوية سلمية تفاوضية، تمنح طالبان دورا في الحكومة، بدلاً من مواصلة تقدمها في أرض المعركة، ولكن يبدو أن تلك المحاولات لم تؤت ثمارها“.

وكتبت ”فاينانشال تايمز“: ”طالب دبلوماسيون أمريكيون حركة طالبان بالدخول في مباحثات أو مواجهة خطر التحول إلى حركة مارقة دولياً، ولكن الحملة العسكرية التي تقوم بها الحركة تصاعدت مؤخراً“.

ونقلت عن محللين قولهم إن هناك خطرا يتمثل في حرب أهلية طويلة المدى في أفغانستان، ما يمكن أن يؤدي إلى تقسيم البلاد، أو احتمال سقوط كابول في قبضة طالبان.

حرائق مستمرة جنوب أوروبا

ركزت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية على الحرائق التي تشتعل في تركيا واليونان، حيث تواجه جنوب أوروبا أسوأ موجة حر منذ عقود، ما يجبر الآلاف على الفرار من منازلهم.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”واصل رجال الإطفاء مكافحة الحرائق في جميع أنحاء اليونان، بعد ليلة صعبة أخرى شهدت فرار آلاف الأشخاص من منازلهم، وإجلاء المئات عن طريق البحر، فيما تواجه جنوب أوروبا واحدة من أسوأ موجات الحر منذ عقود“.

ومضت تقول: ”لا تزال حرائق الغابات مستعرة أيضاً في تركيا، التي دخلت يومها الحادي عشر لمحاولة إخماد النيران، التي تعصف بساحلها الجنوبي، وأسفرت عن مصرع 8 أشخاص على الأقل، ودمرت مئات الأفدنة من الأراضي“.

وكتبت ”نيويورك تايمز“: ”عرقلت الرياح العاتية في اليونان جهود مكافحة الحرائق ليلاً، حيث اجتاحت حرائق الغابات مساحات من الغابات شمال العاصمة أثينا، وعبر الجبال والأراضي الزراعية في جزيرة ”إيفيا“، وفي شبه جزيرة ”بيلوبونيز“ الجنوبية“.

وقالت الصحيفة: ”حاولت العشرات من طائرات الإطفاء وآلاف من الحماية المدنية السيطرة على حرائق الغابات في اليونان، ولكن خلال الليل، بحسب تقارير تلفزيونية، تحركت النيران شمالاً، ووصلت إلى بلدة جديدة وأجبرت السلطات على إخلاء 6 أحياء“.

ونقلت عن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قوله أمس السبت إن أولوية حكومته هي حماية الأرواح، وقدر الإمكان ممتلكات المواطنين.