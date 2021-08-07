"نيويورك تايمز": اغتيال رئيس هايتي يسلط الضوء على ازدهار "صناعة المرتزقة"

أصبح تصدير الجنود صناعة واسعة في كولومبيا، تغذيها الحرب الطويلة، التي تدعمها الولايات المتحدة في البلاد، ومحدودية الفرص في الداخل المادي وزيادة الطلب على المحاربين القدامى في الخارج، جراء العديد من الصراعات والحروب القائمة في مناطق مختلفة من العالم.

ويواصل المحققون في هايتي البحث عن العقل المدبر، الذي استعان بأكثر من 20 جنديًا كولومبيًا سابقًا في مهمة انتهت باغتيال الرئيس جوفينيل مويس، ما أدى إلى إغراق الدولة المضطربة بالفعل في أزمة.

وأدى اعتقال 18 من هؤلاء المحاربين القدامى في بورت أو برنس بكولومبيا، إلى فتح نقاش حول الطريقة، التي تعامل بها الأمة جنودها السابقين، الذين نتجوا عن صراع أهلي استمر 73 عامًا، وأنشأت ثاني أكبر جيش في أمريكا اللاتينية.

وفي كل عام، يتقاعد 10 آلاف جندي من تلك الحرب، إلا أن معظمهم من الجنود العاديين، الذين يغادرون بمعاشات تقاعدية قليلة، وقليل من التعليم، لدرجة أن بعضهم لا يجيد القراءة والكتابة، ولا يملك سوى خبرة محدودة في الإبحار بالعالم المدني، وفقًا لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية.

ومع قلة الفرص في الداخل، سعى الآلاف للعمل في الخارج، وعلى مدار العقد الماضي، أصبح الجنود الكولومبيون السابقون مشاركين مهمين في صناعة المرتزقة العالمية المتنامية وضعيفة التنظيم، حيث توظفهم الشركات والحكومات لتنفيذ أوامرهم.

ويقول الخبراء إن أعدادهم الهائلة وخبراتهم واستعدادهم للعمل مقابل أجر ضئيل نسبيًا، جعلهم ذوو قيمة فريدة لشركات التوظيف في جميع أنحاء العالم.

آلات الحرب

وقال إيزياس سواتش، البالغ من العمر 44 عامًا، وهو قائد كوماندوز سابق، ورئيس اتحاد قدامى المحاربين الكولومبيين: ”نحن آلات الحرب، وهذا ما تدربنا عليه، ونحن لا نعرف كيف نبتعد عن هذا المجال“.

وسافر نحو 20 من الكوماندوز الكولومبيين المتقاعدين إلى هايتي في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن وعدهم جندي آخر بوظائف أمنية مقابل أجر يصل إلى 2700 دولار شهريًا، وهو ما يعادل 7 أضعاف معاشاتهم التقاعدية البالغة 400 دولار.

وفي مقابلات صحفية مع أسرهم، أكدت الأخيرة أن معظم الجنود السابقين يعتقدون أنهم سيقومون بعمل قانوني يرتبط بحماية شخصيات مهمة.

وفي حين، لا يزال ما حدث في هايتي غير واضح قالت زوجة الرئيس مويس، التي أصيبت خلال عملية الاغتيال في يوليو/ تموز الماضي، لصحيفة ”نيويورك تايمز“ إن قتلة زوجها كانوا يتحدثون الإسبانية.

لكن لم يتضح بعد عدد الجنود السابقين، الذين شاركوا عملية الاغتيال، حيث عانت التحقيقات في هايتي من مخالفات وانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، ما ترك الكثير من الناس هناك وفي كولومبيا قلقين من أن الحقيقة لن تظهر أبدًا.

وصور المسؤولون الكولومبيون قرارات الجنود بالسفر إلى هايتي كخيارات فردية لها عواقب مأساوية، وفي مقابلة صحفية قال وزير الدفاع دييغو مولانو، إن الافتقار إلى الفرص في الداخل ”لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ذريعة لارتكاب نشاط إجرامي“.

وفي الأسابيع، التي تلت الاغتيال، حث قدامى المحاربين الكولومبيين البلاد على إعادة النظر في كيفية تعاملها مع جنودها وفحص سبب اختيار الكثير منهم للسفر إلى الخارج بعد خدمتهم.

ويقول بعض المحاربين القدامى وخبراء الأمن، إن استياء الجنود يسمح لبعض الأطراف المشبوهة باستغلالهم، ما قد يهدد الأمن العالمي.

وعلى الرغم من اتفاق السلام لعام 2016 بين الحكومة الكولومبية وأكبر جماعة متمردة في البلاد، لا يبدو أن هناك بوادر على انتهاء الصراع، واليوم يقوم الجيش بتدريب ونشر جيل جديد من الجنود لمحاربة الفصائل القديمة والجديدة في البلاد.

ويحذر بعض المحاربين القدامى من أنه إذا لم تتحسن الفرص في المنزل، فسيتجه هؤلاء الرجال مباشرة إلى صناعة المرتزقة العالمية متزايدة الطلب، التي لديها القدرة على إطلاق المزيد من عمليات زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء العالم.

ادعمونا

وقال راؤول موس، البالغ من العمر 50 عامًا، رئيس الجمعية الكولومبية للمحاربين القدامى: ”ادعمونا، وساعدنا حتى يهتم الناس بمستقبلنا“.

واشتعل الصراع المدني الحديث في كولومبيا باغتيال مرشح رئاسي يساري في عام 1948، وبمرور الوقت، تحول الصراع إلى حرب معقدة بين الحكومة والمتمردين اليساريين والقوات شبه العسكرية اليمينية ومنظمات تهريب المخدرات، وعلى مدار الحرب تلقت كولومبيا مليارات الدولارات كدعم عسكري من حليفها القوي الولايات المتحدة.

وخاض العسكريون الصغار معظم الحرب في البلاد، وهم يأتون غالبًا من خلفيات ريفية ومن الطبقة العاملة، ولكن عند التقاعد، الذي عادة ما يكون في سن الأربعين تقريبًا، وبعد 20 عامًا من الخدمة، يجد المحاربون أنفسهم بدون الأدوات اللازمة للنجاح في الحياة المدنية.

ولا يكفي المعاش التقاعدي الشهري، الذي يتلقونه والبالغ 400 دولار، سوى لأساسيات الحياة في مدن مثل بوغوتا، ويعتبر المكون التعليمي المميز لبرنامج إعادة الدمج العسكري هو عام من التدريب الفني في صناعات مثل الطهي والبناء، ولكن بعد فقدان المزايا العسكرية، يغرق العديد من الجنود في الديون لدفع ثمن منازل عائلاتهم.

ويهدف قانون المحاربين القدامى لعام 2019، المدعوم من الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، إلى معالجة بعض هذه القضايا، حيث أنشأ صندوقًا يمنح القروض للجنود الذين يسعون للحصول على تعليم عالٍ، من بين مزايا أخرى.

ودافع وزير الدفاع الكولومبي مولانو عن القانون قائلًا: ”بالطبع من الممكن دائمًا تحسين الأوضاع، ولكن بالمقارنة مع الكولومبيين الآخرين، معاملة المحاربين القدامى لائقة“.

في حين قال العديد من الجنود السابقين إنهم بحاجة إلى المزيد الآن، حيث يترك البعض الجيش دون تعلم القراءة أو الكتابة، ويفتقر البعض الآخر إلى مهارات الكمبيوتر الأساسية.

وقال شون ماكفيت، الخبير في صناعة المرتزقة والأستاذ في جامعة جورج تاون، إنه ”على مدى العقد الماضي، اصطدم يأس المحاربين القدامى بالطلب العالمي المتضخم على الأمن الخاص، لاسيما في الشرق الأوسط“.

وفي السنوات الأخيرة، ذهب الجنود الكولومبيون إلى العراق وأفغانستان للعمل لدى مقاولين أمريكيين، حيثُ أشار ماكفيت إلى أن بعض الكولومبيين قُتلوا خلال هذه المهمات، موضحًا أن بعض الجنود يكسبون ما يصل إلى 5000 دولار في الشهر.

اغتيال رئيس هايتي

وجاءت عملية هايتي والضوء المسلط على مشاركة المرتزقة الكولومبيين في وقت معقد بشكل خاص للمحاربين القدامى في كولومبيا، حيث انخفض الدعم العام للجيش، بينما تخضع القوات المسلحة للتدقيق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم بأن المسؤولين أمروا بقتل آلاف المدنيين في العقد الأول من القرن الحالي، وهي فضيحة قيد التحقيق في محكمة الحرب في البلاد.

وفي الوقت نفسه، يواجه المحاربون القدامى بيئة عمل متزايدة الصعوبة، مع تعثر الاقتصاد الكولومبي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.