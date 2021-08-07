ترجيح استئناف المفاوضات النووية مع إيران سبتمبر المقبل

رجح مسؤول أوروبي كبير لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، السبت، أن ”تُستأنف المحادثات النووية مع إيران في فيينا أوائل شهر أيلول/سبتمبر المقبل“؛ لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأوروبي، الذي لم تكشف عن اسمه، آماله ”في أن يحدث ذلك عندما يتم تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة، والموافقة عليها بشكل كامل من قبل البرلمان“.

وأكد المسؤول الأوروبي أنه ”يجب أن تستمر من حيث توقفت المحادثات النووية في 20 يونيو/حزيران الماضي“، مبينًا أن ”إيران لم تطرح خلال المناقشات أي أفكار جديدة أو أي تحول في الموقف التفاوضي“.

وأشار إلى أن ”المسؤولين الإيرانيين يقولون إنهم لا يعرفون حتى الآن ما إذا كانت وزارة الخارجية ستكون مسؤولة عن المحادثات النووية، أو ما إذا كانت المسؤولية ستتحول إلى جهة أخرى“.

وأوضح المسؤول الأوروبي ”أنه إذا كان حسين أمير عبد اللهيان هو الذي سيتولى منصب وزارة الخارجية الإيرانية في حكومة إبراهيم رئيسي، فهو مسؤول متمرس وبالتأكيد شخص يمكننا التعامل معه“.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إيرانية أن الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي قرر إسناد منصب وزارة الخارجية إلى حسين أمير عبد اللهيان المستشار الحالي لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، وهو عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأبدى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رغبته برفع العقوبات الأمريكية عن بلاده، مضيفًا: ”نرحب بأي مقترح دبلوماسي لرفع العقوبات“، وذلك خلال كلمة له يوم الخميس الماضي أثناء أداء اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس الماضي، علقت وزارة الخارجية الأمريكية على ما ذكره رئيسي بالقول إن واشنطن مستعدة للعودة للمحادثات النووية في فيينا، مشيرة إلى أن فرصة إحياء الاتفاق مع إيران ”لن تستمر للأبد“.

وانتهت آخر جولة من المحادثات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 في العاصمة النمساوية فيينا في شهر يونيو/حزيران الماضي، دون أن تحرز تقدماً يذكر.

وفي السياق، شارك مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي انريكي مورا، ونائب وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونغ كون، في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني.

وتحدث الشخصان أنه على هامش مشاركتهما في تلك المراسم، أجريا مناقشة مع كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي الإيراني عباس عراقجي حول الاتفاق النووي.