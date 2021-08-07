بعد شهر على الجريمة.. قضاة يرفضون التحقيق في اغتيال رئيس هايتي

ما زال القضاء في هايتي يعاني للبدء بتحقيقه في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس على يد كومندوس مسلح قبل شهر، وسط صعوبة في تكليف قاضٍ للمضي قدمًا في هذه القضية الحساسة، التي فاقمت الفوضى في البلاد.

وقال قاضٍ إنه ”ملف حساس وسياسي ويدعو القاضي إلى التفكير بأمنه وأمن عائلته قبل الموافقة“، مضيفًا أنه ”لذلك لا يبدو قضاة التحقيق متحمسين لقبول الملف“.

ولفت المصدر القضائي إلى أنّ عددا من قضاة التحقيق ”أبلغوا كبير القضاة في المحكمة الابتدائية في العاصمة بور او برنس عدم اهتمامهم في هذا الملف“.

وأكد كبير القضاة برنار سانت فيل أنّه طلب من الحكومة توفير الحماية لقاضي التحقيق المحتمل، حيثُ قال للصحافة: ”لقد طلبنا أيضًا موظفين أمنيين للقاضي، حتى قبل اختيار القاضي الذي سنعهد إليه بالقضية، لا بد من توفير هذه الوسائل له“.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن سانت فيل أنّ اسم قاضي التحقيق سيكشف الخميس، ولكن لم يتم احترام هذه المهلة في ظل عزوف قضاة عنها.

وتقول الشرطة إنّها أوقفت 44 شخصًا، بينهم 12 شرطيًا هايتيًا و18 كولومبيًا وأمريكيان من أصول هايتية، وذلك منذ اغتيال مويز في السابع من شهر يوليو/ تموز الماضي، في مقر إقامته.

وأصدرت الشرطة الوطنية بلاغات بحق عدد من الأشخاص في سياق تحقيقاتها، بينهم قاض في محكمة التمييز وعضو سابق في مجلس شيوخ ورجل أعمال.

وقبل إحالة الملف على قاضي تحقيق، أصدر الادعاء العام في بور او برنس عدداً من مذكرات التوقيف، التي استهدفت على وجه الخصوص مسؤولا في حزب سياسي معارض، رئيس حزب الرئيس جوفينيل مويس، واثنين من القساوسة الهايتيين كانا قد أعربا علانية عن معارضتهما الرئيس الراحل.

وجوفينيل مويس من مواليد 26 يونيو/ حزيران عام 1968، وهو سياسي من هايتي والرئيس الثاني والأربعون لهايتي، حيثُ توّلى مهام الرئاسة في شهر فبراير/شباط عام 2017، حتى تاريخ اغتياله على يد مجهولين في مقر إقامته.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أدان ”بأشد العبارات“ جريمة اغتيال رئيس جمهورية هايتي جوفينيل مويس، كما دعا إلى تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة.