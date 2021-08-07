رئيس الوزراء الليبي يزور تركيا ويجري محادثات مع أردوغان

أفادت تقارير تركية اليوم السبت، أن اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور تركيا، قد بدأ منذ قليل في مدينة إسطنبول.

وقالت وكالة التركية الرسمية إن اللقاء يجري مغلقا في قصر وحيد الدين في إسطنبول، منذ الساعة 14:05 بالتوقيت المحلي التركي (ت.غ+3).

وكانت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية قد ذكرت في وقت سابق أن أردوغان والدبيبة سيعقدان لقاء ثنائيا بداية، قبل أن يشارك وفدا البلدين في الاجتماع لاحقا.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي، قوله إن ”اجتماع الوفد الليبي مع الرئيس أردوغان سيناقش تعزيز العلاقات بين البلدين، وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وتسهيل إجراءات التأشيرة ومتابعة الملفات العالقة“.

وأضاف المسؤول الليبي أن الطرفين سيبحثان كذلك ”سبل التعاون في الملف الصحي“.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الوفد الليبي يضم إضافة إلى الدبيبة واللافي، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء عادل جمعة، ووكيلا لوزارة الداخلية الليبية.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة الوفد الليبي إلى تركيا يوما واحدا.

ومن القضايا العالقة بين البلدين مسألة التواجد العسكري التركي، وكذلك تواجد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا.