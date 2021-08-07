9 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

أصيب تسعة أشخاص بجروح الجمعة في عملية طعن وقعت على متن قطار ركاب في طوكيو، فيما سلّم المشتبه به نفسه لاحقا إلى الشرطة بعدما هرب بداية من المكان، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونادرا ما تُرتكب جرائم عنيفة في اليابان. ويأتي الاعتداء في وقت تشهد فيه العاصمة اليابانية حالة تأهب أمني تزامنا مع استضافتها الألعاب الأولمبية.

ووقعت عملية الطعن على متن قطار ليلي في حي سيتاغايا في غرب المدينة، وأصيبت امرأة في العشرينيات بجروح بالغة في الظهر، وفق ما أفادت هيئة ”إن اتش كي“ الرسمية للبث، نقلا عن مسؤولين في جهاز الطوارئ.

ويقع مكان الاعتداء على بعد عدة كيلومترات عن موقع فعاليات الفروسية المنظمة في إطار الأولمبياد، وتم توقيف القطار بشكل طارئ بعدما أُبلغت الجهة المشغلة لخط السكك الحديدية بالحادثة، فيما عثر على سكين وهاتف محمول يعتقد أنه للمشتبه به.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به وهو في العشرينيات من عمره بعدما سلّم نفسه إلى متجر قريب حيث قال لمديره إنه مرتكب الاعتداء.

وتفرض اليابان قوانين مشددة على حيازة الأسلحة النارية لكنها تشهد أحيانا جرائم عنيفة باستخدام أسلحة أخرى، وفي 2019، قتل رجل شخصين بينهما طالبة في المدرسة وأصاب أكثر من عشرة بجروح في هجوم استهدف أطفالا كانوا بانتظار وصول حافلتهم، وفي 2018، تم توقيف شخص في وسط اليابان بعدما قتل شخصا طعنا وأصاب اثنين على متن قطار سريع.