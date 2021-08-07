فورين بوليسي: تحركات طالبان تضع الصحافة الأفغانية في مرمى النيران‎‎

بينما يدور القتال في أغلب المقاطعات الأفغانية بين حركة طالبان من جهة والقوات الحكومية والجيش الأفغاني من جهة أخرى، ثمة تهديد من نوع آخر يلوح في الأفق، وهو إسكات صوت الإعلام، وهو ما سلطت عليه مجلة ”فورين بوليسي“ خلال الأحداث التي تلت الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وذكرت المجلة أن الصحفيين يفرون للنجاة بحياتهم، خائفين من أن تنفذ حركة طالبان تهديداتها بقتلهم وعائلاتهم، ما لم يبثوا مواد تناسبهم، وذلك في الوقت الذي يكثف فيه المتمردون من الفظائع في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، في جميع أنحاء أفغانستان.

واعتبرت المجلة الهجرة الجماعية بمثابة ناقوس نهاية محتملة لإحدى قصص النجاح الحقيقية خلال العشرين عامًا الماضية، عندما تبنت أفغانستان الصحافة الأكثر حرية في المنطقة.

واستدركت: ”لكن خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط، أغلقت 51 منفذًا إعلاميًا، وفقًا لهيئات مراقبة الصحافة الأفغانية، وترك المئات من المتخصصين في مجال الأخبار وظائفهم، وفي بعض أجزاء أفغانستان، تم تدمير غرف الأخبار أو نهبها“.

تهديد بالقتل وفرار

ونقلت المجلة عن العديد من الصحفيين قولهم إنهم يتلقون رسائل تهدد بالعواقب ما لم يبدأوا في الكتابة عن المتمردين بشكل إيجابي، ويعتقد الكثيرون أنها مسألة وقت فقط قبل أن تنفذ طالبان هذه التهديدات.

وذكرت المجلة أن ستوراي كريمي، المرأة الأفغانية الوحيدة التي تعمل كمراسلة حربية، غادرت منزلها في مدينة هيرات الغربية هذا الأسبوع بعد تلقيها تهديدات بالقتل من طالبان.

وسلطت تقاريرها لوكالة ”باهجورك أفريكان نيوز“، التي تبث بلغتي الباشتو والداري، اللغتين الرئيستين في أفغانستان، وكذلك باللغة الإنجليزية، الضوء على الصراع في مقاطعة هرات، المهمة والغنية على الحدود مع إيران، والتي وتواجه معركة يائسة لإبقاء طالبان خارجها.

ونقلت عن كريمي، وهي تبكي وتستعد لركوب الطائرة المتجهة إلى العاصمة الأفغانية كابول، قولها: ”أحب عملي“، وقالت في الأسابيع الأخيرة، إنها أثناء عملها على الخطوط الأمامية حول هرات، أسرها مقاتلو طالبان وحذروها من أنها إذا لم تبدأ في تقديم تقارير إيجابية عنهم، سيجدونها.

خسارة كبيرة

وذكرت المجلة أن الولايات المتحدة أنفقت مليار دولار على تطوير قطاع الإعلام في أفغانستان بعد الإطاحة بنظام طالبان في العام 2001 في أعقاب هجمات 11 من سبتمبر، وذهب جزء كبير من التمويل إلى إنشاء الصحف، ووكالات الأنباء، والمجلات، ومحطات الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى تدريب الصحفيين والفنيين.

وأشار دومينيك ميدلي، الذي عمل في أفغانستان لمدة 16 عامًا، بما في ذلك برامج تطوير وسائل الإعلام التي تمولها الولايات المتحدة، إلى أن أفغانستان، المحاطة بباكستان، والصين، وإيران، وآسيا الوسطى، لديها أكثر وسائل الإعلام حرية في المنطقة.

وأضاف: ”إنه نجاح كبير خلال العشرين عامًا الماضية، لأن الأفغان أرادوا ذلك، واحتضنوا وسائل الإعلام. الجماعات الإرهابية الاستبدادية مثل طالبان ليس لديها وقت أو احترام لوسائل الإعلام. إنه وقت خطير للصحفيين الأفغان. إنهم من أشجع الصحفيين الذين قابلتهم“.

وفيما تكثف حركة طالبان حربها من أجل السيطرة على أفغانستان، تشمل أهدافها الصحفيين، والكتَّاب، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في الحكومة، وأولئك الذين عملوا مع القوات العسكرية الدولية خلال وجودهم الذي دام 20 عامًا.

وعرضت الحكومة الأمريكية إعادة توطين آلاف الأفغان الذين عملوا مع الجيش والحكومة ووسائل الإعلام الأمريكية، وهي تدرس إضافة نساء يعتقد أنهن معرضات لعقوبة طالبان، ودعت وسائل الإعلام البريطانية هذا الأسبوع إلى ”برنامج تأشيرة أفغاني خاص للموظفين الأفغان الذين عملوا مع وسائل الإعلام البريطانية“.

إغلاقات سريعة

وتسارعت وتيرة إغلاق وسائل الإعلام الأفغانية، منذ الأول من مايو، الموعد النهائي الأصلي الذي وافق عليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من البلاد.

ونقلت المجلة عن عبد المجيب خلفتجار، العضو المنتدب لمجموعة المناصرة الإعلامية، قوله إن ما مجموعه 51 منفذًا، بما في ذلك محطة تلفزيونية، ووكالة أنباء، ومعظم المحطات الإذاعية المحلية، أغلقت أبوابها، وإن ما لا يقل عن 1000 صحفي أفغاني متعطلون عن العمل، بينهم 100 امرأة.

وقال خالفاتغار: ”إحدى نقاط الفخر الرئيسة هي حرية الإعلام، وحرية التعبير. ما الذي سيتبقى لنفتخر به؟ الكثير مما تم اكتسابه وبناؤه على مدار 20 عامًا سيضيع إلى الأبد، ويصعب بناؤه ولكن من السهل جدًا خسارته“.

وتقف طالبان على أطراف مدينة هرات تقاتل قوات الأمن والميليشيات المدنية التي تعمل معًا لصد تقدمها، وقال الصحفيون الذين ما زالوا يعملون في المدينة إنهم يخشون أن يؤدي استيلاء طالبان على السلطة إلى إسكاتهم.

وقالت سمية فاليزاده، الصحفية الاستقصائية في ”راديو خالد“، إن طالبان تسيطر على 17 منطقة من مقاطعات مقاطعة هرات البالغ عددها 19 مقاطعة، حيث تُجبر النساء على البقاء في منازلهن، وتُمنع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة، ويتم إغلاق وسائل الإعلام.

وأضافت أنه إذا دخلت طالبان المدينة ”بالتأكيد سنفقد وظائفنا ومعيشتنا“، على حد قولها.

وقالت إن التهديد والترهيب، لا سيما للصحفيات، لا يأتيان فقط من طالبان ولكن من رجال الدين المتطرفين في المدينة، وأحيانًا من المسؤولين الحكوميين الذين يطلبون بث تقارير إيجابية.