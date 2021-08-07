صحف عالمية: حطام الطائرة المسيرة يثبت تورط إيران بهجوم "ميرسر ستريت".. وحزب الله يلعب بالنار

أبرزت صحف عالمية في تغطيتها الصباحية، اليوم السبت، التطورات المثيرة للقلق في الشرق الأوسط، والتي تتعلق باستهداف إيران للسفن المدنية في منطقة الخليج، والذي كان آخر حلقاته الهجوم بطائرة مسيرة على ناقلة النفط الإسرائيلية ”ميرسر ستريت“ قبالة السواحل العُمانية.

وتناولت صحف عالمية التصعيد الأخير بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، وأخيرًا المحاولات الأمريكية المكثفة لإيقاف تقدم حركة طالبان، التي تحقق العديد من المكاسب على الأرض في أفغانستان.

أدلة متزايدة على تورط إيران

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ إن الولايات المتحدة أشارت إلى أن حطام الطائرة المسيرة التي هاجمت ناقلة النفط الإسرائيلية ”ميرسر ستريت“ تشير إلى دور إيراني في الهجوم.

وأضافت: ”الجيش الأمريكي قال، يوم الجمعة، إن حطام الطائرة المسيرة التي تم العثور عليها على متن ناقلة النفط الإسرائيلية (ميرسر ستريت)، في الهجوم القاتل الذي وقع عليها في بحر العرب، تثبت أن إيران تقف وراء الهجوم“.

ومضت تقول: ”القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط وأفغانستان، نشرت صورًا لأجزاء من الطائرة المسيرة، وقالت إن حطامها، وقرب إيران من موقع الهجمات، والتطور التقني للهجوم، كلها عوامل تشير إلى تورط إيران في العملية“.

وتابعت: ”في نفس الوقت، فإن مجموعة الدول الاقتصادية السبع الكبرى، والاتحاد الأوروبي، ألقوا باللوم على إيران، الجمعة، وقالوا إن الهجوم متعمد وموجه، وانتهاك للقانون الدولي.. وأكد بيان مشترك صادر عن الجهتين أن كل الأدلة المتاحة تشير إلى تورط إيران، وأنه لا يوجد ما يبرر هذا الهجوم“.

وأردفت الصحيفة: ”لم توضح الولايات المتحدة أو الحلفاء الأوروبيون ما إذا كانوا سيستخدمون العمل العسكري أو العقوبات أو أي إجراءات أخرى ضد إيران، في أعقاب ما خلصوا إليه بتورط طهران في الهجوم على الناقلة في بحر العرب“.

وأشارت إلى أن فريقًا متخصصًا في الذخائر، من حاملة الطائرات الأمريكية ”يو إس إس رونالد ريغان“، سارع إلى الناقلة ”ميرسر ستريت“ في اليوم التالي للهجوم، وجمع الأدلة، بما في ذلك قطع من الطائرة المسيرة.

واستطردت بقولها: ”تأتي الاتهامات ضد إيران في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات الأمريكية في فيينا بشأن استعادة الاتفاق النووي للعام 2015 مع إيران، والولايات المتحدة تنتظر عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، وهناك قلق بين المفاوضين الأمريكيين منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، من أن طهران ستشدد شروطها في التفاوض“.

تصعيد حزب الله ضد إسرائيل

قالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية إن ”حزب الله الشيعي اللبناني يختبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، ولكنه في نفس الوقت يلعب بالنار“.

وأضافت: ”كان الهجوم الصاروخي من لبنان على إسرائيل، يوم الجمعة، استثنائيًا، لكنه كان استثنائيًا بشكل أكبر في ضوء إعلان حزب الله اللبناني مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل“.

ومضت تقول: ”شارك حزب الله بشكل غير مباشر، في إطلاق صواريخ الكاتيوشا على إسرائيل بعد حرب لبنان الثانية العام 2006، لكن هذه المرة حرصت المجموعة على إعلان مسؤوليتها. قرار إطلاق الصواريخ، والإعلان الذي أعقبه، هما جزء من محاولة حزب الله للحفاظ على توازن الردع مع إسرائيل، رغم الانهيار المتسارع الذي تعاني منه لبنان“.

وتابعت بقولها: ”في نفس الوقت، فإن هذا بمثابة تحدٍ خطير لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ونجح حزب الله بالفعل في أوقات سابقة، وفي كثير من الأحيان، عندما جر رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، إلى حرب العام 2006، في مطلع ولايته.. هذه المرة، الأمر أكثر تعقيدًا لأن الحادث وقع خلال مسرحيات إقليمية بين إسرائيل وإيران، حتى لو كان معظم هذا الصراع لا يزال سريًا“.

وأردفت قائلة: ”هجوم، صباح الجمعة، كان السادس من نوعه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وفي الحرب الأخيرة التي وقعت بين إسرائيل وحماس في غزة، فإنه تم إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل 3 مرات، ومرتين من سوريا. ووقعت 3 حوادث مماثلة منذ نهاية العملية العسكرية في غزة“.

ورأت ”هآرتس“ أن إعلان حزب الله مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي ضد إٍسرائيل يحمل تداعيات أكبر من الهجوم نفسه. وحتى هذه اللحظة، فإن رد الفعل الإسرائيلي كان محدودًا ومحليًا، ومن الممكن افتراض أنه خلال التقييم الأمني، ناقش رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد الجيش الإسرائيلي شن رد أشد قسوة في المستقبل.

غارات أمريكية مكثفة على طالبان

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إن الولايات المتحدة أطلقت العنان لغاراتها الجوية لإيقاف تقدم حركة طالبان في عدة جبهات في أفغانستان.

وأضافت: ”شاركت القاذفات الأمريكية من طراز ”بي 52″ وطائرات الشبح في غارات جوية ضد متمردي طالبان، في محاولة لإجهاض تقدم الحركة نحو 3 مدن رئيسة أفغانية“.

ومضت تقول: ”عودة القاذفات ”بي 52″، بعد غيابها لفترة لا تقل عن عام تقريبًا، تعد أوضح مؤشر على أن وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، أصبحت مجبرة على تكثيف طلعاتها الجوية، ليس فقط من أجل إيقاف تقدم طالبان، ولكن كي تساعد القوات الجوية الأفغانية المتعثرة“.

وتابعت: ”تعاني طائرات القوات الجوية الأفغانية، والتي قدمت الولايات المتحدة الكثير منها، من نفاد قطع الغيار والذخيرة والطيارين، وقتل 7 طيارين أفغان على الأقل بعد استهدافهم من قبل طالبان، في الوقت الذي يعاني فيه الطيارون الأفغان الآخرون من الإجهاد الشديد نتيجة العمليات المستمرة والمتلاحقة“.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية قولها إن ”طائرات ”بي 52“ أقلعت إلى أفغانستان من قاعدة ”العديد“ الجوية في قطر. وكانت الطائرة، التي يمكن أن تحمل ما يصل إلى 32 طنًا من القنابل، تضرب أهدافًا حول ”قندهار“ و“هرات“ و“لشكركاة“ في ولاية هلمند“.