لوموند: أفغانستان أمام شهر حاسم لوقف تقدم طالبان

أكد تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية أنّ شهر أغسطس / آب سيكون حاسما لسلطات كابول بينما يحاصر مقاتلو حركة ”طالبان“ عدة مراكز حضرية ويسيطرون على نقاط حدودية رئيسية ويفرضون معاليم جمركية، في مؤشر على بداية سيطرتهم على الدولة.

وقال التقرير ”سيكون شهر أغسطس / آب حاسمًا فيما يتعلق بما إذا كان نظام كابول قادرًا على وقف هجوم ”طالبان“ الذي اشتد منذ رحيل قائد القوات الأمريكية، الجنرال أوستن ميلر، في منتصف شهر يوليو / تموز الماضي، منهيا عشرين عامًا من المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة بينما يؤكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي ألقى باللوم في التدهور الأمني في 2 آب / أغسطس على ”الانسحاب المفاجئ“ للقوات من واشنطن، أن بلاده لديها الوسائل للدفاع عن نفسها على عكس توقعات المجتمع الدولي.“

وحذّر التقرير من أنّ النتائج على الأرض مثيرة للقلق، موضحا أنّ ”طالبان“ تركز الآن اهتمامها على المراكز الحضرية الكبرى التي تطوق عدة عواصم إقليمية، لشكر جاه وقندهار في الجنوب، وهيرات في الغرب وغزني في الشرق وتظل هذه المدن تحت سيطرة الجيش لكن سقوط أي منها يمكن أن يؤدي إلى تأثير الدومينو المدمر على السلطة“ بحسب قوله.

وأكد أن ”متمردي ”طالبان“ حققوا بالفعل بعض النجاحات لصالحهم حيث أصبح أحد المعبرين الحدوديين الرئيسيين اللذين يفصلان أفغانستان وباكستان إلى الجنوب في سبين بولداك تحت سيطرتهم، وهذا ما يشير إلى قدرتهم على الاحتفاظ بالمواقع الاستراتيجية والاستفادة منها لأنهم، وفقًا لوزارة المالية في كابول، يفرضون معاليم جمركية وتجارية على المنتجات التي تمر عبر هذه المدينة الحدودية مما يقلل من دخل الدولة الأفغانية حيث تمّ بين يونيو / حزيران ويوليو / تموز سحب أربعة عشر مركزًا جمركيًا على الحدود مع إيران وباكستان وتركمانستان وطاجيكستان من السلطات الرسمية.

ووفق التقرير فقد ”شجبت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والأمم المتحدة، في يوليو / تموز ”فظائع جرائم الحرب“ التي ارتكبها المتمردون لا سيما في منطقة سبين بولداك حيث سُجلت عمليات قطع للرؤوس، بالإضافة إلى ذلك في يوم الأربعاء 4 أغسطس / آب أعلن أحد المتحدثين باسم حركة التمرد أنهم سيزيدون الهجمات ضد مسؤولي الحكومة الأفغانية في اليوم التالي لهجوم في كابول استهدف الجنرال بسم الله خان، وزير الدفاع الأفغاني المعين في نهاية يونيو / حزيران والرجل القوي الجديد للنظام، وتثير هذه التصريحات مخاوف من حدوث انزلاقات على أمن الأجانب الذين ما زالوا موجودين في البلاد، لا سيما بعد وفاة أحد حراس مكاتب البعثة السياسية للأمم المتحدة في هرات في 30 يوليو / تموز الماضي.“

وتابع التقرير ”حتى الآن نجت عاصمتا المقاطعات الجنوبية لشكر جاه وقندهار من هجمات طالبان الهائلة بضربات قوية موجهة من قبل القوات الجوية الأمريكية، وفي حال استكمال انسحاب القوات النظامية فإن استمرار هذه الضربات كشف عن وجود متبقٍ على الأرض للقوات الخاصة المسؤولة عن توجيه الطائرات، ومع ذلك يدور نقاش حول استمرار هذه التدخلات الجوية حيث يضغط البنتاغون من أجل تمديدها إلى ما بعد 31 أغسطس / آب ويميل البيت الأبيض إلى التوقف في نهاية الشهر الحالي ومع ذلك لم يضع الرئيس الأمريكي جو بايدن حدًا لاستخدام الضربات في إطار ”مكافحة الإرهاب“ باستخدام طائرات بدون طيار أو طائرات تقلع من حاملات طائرات متمركزة في الخليج ولكن دون مساعدة على الأرض“.

وأكد التقرير أنّ ”لدى الجيش الأفغاني أيضا طائرات ومروحيات لكنه يشكو نقصا في الإمدادات وتفتقر تجهيزاته إلى الصيانة والدقة، لعدم توفر الوسائل الإلكترونية المتطورة التي يتقنها الأمريكيون، بينما يواصل الطيارون الأفغان مواجهة الاغتيالات المستهدفة التي تبنتها حركة طالبان في جميع أنحاء البلاد.

وردا على الضربات الأفغانية حاولت الحركة المتمردة تخريب مدرج مطار قندهار بالصواريخ، في المقاطعات، حيث يوجد في كابول مطاران فقط بالإضافة إلى مطار مزار الشريف.

وأضاف التقرير أنّه ”في مواجهة هذه الصورة القاتمة أكد الرئيس غني، في 2 يوليو / تموز أمام البرلمانين المجتمعين أنه تم إعداد ”خطة مدتها ستة أشهر“ لدحر طالبان، دون أن يقدم أي تفاصيل“ وعلق التقرير ”من المعروف أن القوات الأفغانية الخاصة، العمود الفقري للجيش، تم إرسالها إلى قندهار وتم حشد القوات النظامية شمالًا لاستعادة المناطق الحدودية، ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأفغاني في عطلة نهاية الأسبوع في السابع من آب / أغسطس مع ”أمراء“ الحرب الأفغانيين الذين يسيطرون على مناطق بأكملها بمساعدة الميليشيات المسلحة وهم نفس الأشخاص الذين كانوا يتنافسون على السلطة منذ عشرين عامًا مع الحكومة المركزية.“

وبحسب التقرير فإن ”المستشارين العسكريين الأمريكيين والبريطانيين، الموجودين في حاشية وزير الدفاع الأفغاني، يخوضون حملات منذ أسابيع لتبني استراتيجية إعادة تجميع القوات الأفغانية حول المدن ولا سيما عواصم المحافظات، وهو خيار تشاركه السلطات الأفغانية التي ترى أنّ القتال في المراكز الحضرية التي تحظى بحماية جيدة من قبل القوات القريبة من دعمها اللوجستي يغير طبيعة المواجهة ويمكن أن يقوض الثقة التي تظهرها طالبان اليوم.“ وفق تعبيرها.