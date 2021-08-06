إذاعة عبرية: إسرائيل اكتفت بما أطلقته من قذائف ردا على صواريخ حزب الله

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستكتفي على الأرجح بالقذائف التي أطلقتها ردا على إطلاق حزب الله لنحو عشرين صاروخا تجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الهدوء عاد إلى الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك عقب التصعيد العسكري المحدود.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه من غير المتوقع أن ترد إسرائيل الليلة على إطلاق الصواريخ من لبنان، مضيفةً أنه ”في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هناك فهم بأن حزب الله رأى نفسه مضطراً لإطلاق الصواريخ رداً على الهجوم الإسرائيلي السابق على الأراضي اللبنانية أمس“

واستدركت الإذاعة العبرية قولها: ”لكن حزب الله غير معني بتصعيد الموقف، وكان إطلاق الصواريخ يستهدف مناطق مفتوحة، لذا فإن إسرائيل مستعدة أيضًا لضبط النفس والاكتفاء بما أطلقته من قذائف مدفعية ظهراً“.

وفي سياق ذي صلة، أكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“ أنه بعد إطلاق الصواريخ من لبنان، ظهر الجمعة، ساد الهدوء منذ ساعات الظهيرة، مضيفةً: ”عاد السكان إلى روتينهم الطبيعي“.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول رفيع في القيادة الشمالية قوله إنه ”لن نسمح لروتين غلاف غزة بأن يحدث هنا في الشمال“.

ونقلت القناة عن المتحدث السابق باسم الجيش ”رونين مانليس“ قوله إن ”إسرائيل الآن في فخ، إذا ردت بقوة ستنجر إلى سلسلة من الأحداث ضد حـزب الله وصولاً إلى التصعيد، وإذا كان الرد ضعيفاً فسيعطي هذا الضوء الأخضر للحزب لمواصلة هذه الأعمال في المستقبل“.

وفي وقت سابق، أكدت إسرائيل أنها لا ترغب في التصعيد على الحدود مع لبنان، لكنها ”مستعدة“ لذلك، بعد إطلاق صواريخ من البلد المجاور، رد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي.

وقال المتحدث باسم الجيش أمنون شيفلر لصحافيين: ”لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك“، مضيفًا: ”سنعمل ما هو مطلوب“.

وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي، يوم الخميس، تنفيذ أولى غاراته الجوية منذ سنوات على لبنان، زاعمًا أنه استهدف مواقع إطلاق صواريخ بعد إطلاق نار من جنوب لبنان على شمال إسرائيل.

وفي وقت مُبكر من اليوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن ما لا يقل عن عشرة صواريخ أطلقت صوب إسرائيل من جنوب لبنان، ما أدى لرد إسرائيلي بالقصف المدفعي، مع تصاعد الأعمال القتالية عبر الحدود في خضم توترات مع إيران.