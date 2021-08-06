أحمدي نجاد: كبار المسؤولين الإيرانيين تلقوا لقاحات "كورونا" الأمريكية

كشف الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، اليوم الجمعة، أن كبار المسؤولين في بلاده تلقوا اللقاحات الأجنبية ضد فيروس كورونا، التي جرى منعها على عامة الناس في إيران.

وقال نجاد في مقابلة نشرتها مواقع إخبارية إيرانية، خلال حديثه لقناة ”WION“ الهندية ومقرها نيودلهي، إنه ”تم تطعيم كبار المسؤولين في السلطة باللقاحات الأجنبية الشهيرة التي باتت ممنوعة على عامة الناس مثل فايزر وغيره من اللقاحات الأمريكية“.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، منع حكومة الرئيس حسن روحاني الذي انتهت ولايته يوم الثلاثاء الماضي، من استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية والفرنسية.

وقال نجاد في المقابلة إنه ”يجب محاكمة الرئيس السابق حسن روحاني بسبب سوء إدارة جائحة فيروس كورونا في إيران“، مشيراً إلى أن ”حكومته (روحاني) ساهمت في إزهاق أرواح أعداد كبيرة من الإيرانيين وإلحاق أضرار جسيمة بالنظام الصحي والاقتصادي في البلاد“.

ومطلع آب/ أغسطس الجاري، أعلن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن تلقي الأخير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من دون أن يحدد نوعية اللقاح.

وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، تلقى المرشد علي خامنئي الجرعة الثانية من اللقاح الإيراني المضاد لفيروس كورونا المعروف بـ“بركة“.

نجاد يشيد بالغرب ويهاجم المسؤولين الإيرانيين

وأشاد نجاد بإدارة الدول الغربية والمجاورة لإيران لجائحة فيروس كورونا والسيطرة عليها إلى حد ما، وقال: ”تمكنت الغالبية العظمى من البلدان، بما في ذلك البلدان المجاورة، من إدارة هذه الظاهرة والسيطرة عليها إلى حد كبير وإعادة الحياة إلى ظروفها الطبيعية نسبيا“.

وأضاف: ”لكن في بلدنا، كثيرا ما يواجه الناس ذروة هجمات هذا الفيروس، وهم يعيشون في حالة طوارئ مع القلق منذ أكثر من عام ونصف العام“.

وهاجم الرئيس الإيراني الأسبق السلطات في بلاده بسبب تقديم ما أسماها بـ“المعلومات غير الصحيحة، واستخدام بروتوكولات علاج غير معتمدة، والإعلان عن سياسات مزدوجة بشأن موضوع التجمعات العامة، وفرض حظر غير معقول على سفر الأشخاص، وإغلاق بلا هدف، وإتلاف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية“.

وتابع ”بدلاً من وفاء الحكومة الإيرانية برئاسة حسن روحاني بالتزاماتها تجاه الصحة العامة، قامت بتطعيم المسؤولين باللقاحات الأجنبية المعروفة المحظورة على عامة الناس“.

وأشارت تقارير إيرانية، اليوم الجمعة، إلى أن احصائيات كورونا في البلاد خلال الأسبوع الماضي، كشف عن إصابة شخص كل 2.5 ثانية في البلاد، وموت شخص كل 4 دقائق.

وأظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية من وزارة الصحة الإيرانية حول ضحايا كورونا، وفاة 458 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتحديد إصابة حوالي 35 ألف شخص بهذا الفيروس.

ولطالما كانت الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة حول كورونا موضع شك.

وقدرت منظمة النظام الطبي الإيراني العدد الفعلي لضحايا كورونا بنحو 3 إلى 4 أضعاف الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة.