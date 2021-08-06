تعيين شقيق الرئيس الإسرائيلي سفيرا لدى الولايات المتحدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تعيين العميد احتياط ميخائيل مايك هرتسوغ، شقيق الرئيس يتسحاق هرتسوغ، سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة، وذلك وفق بيان صادر عن مكتبه اليوم الجمعة.

وحسب بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن ميخائيل هرتسوغ حاصل على درجة البكالوريوس من الجامعة العبرية في القدس، وعلى درجة الماجستير من جامعة حيفا، وهو خريج كلية الأمن القومي.

عمل هرتسوغ خلال السنوات الأخيرة باحثا في معهد واشنطن للسياسة الشرق أوسطية، وباحثا كبيرا في معهد سياسات الشعب اليهودي.

وأشار البيان إلى أن السفير الجديد قضى أربعين عاماً في صفوف الجيش الإسرائيلي، كما أنه شغل سلسلة من المناصب الكبيرة، منها رئيس التخطيط الاستراتيجي في هيئة التخطيط العسكرية، والسكرتير العسكري، ورئيس أركان وزير الدفاع خلال ولاية أربعة وزراء.

وشارك هرتسوغ في المفاوضات التي أجرتها إسرائيل خلال ولاية خمسة رؤساء وزراء، وعمل مبعوثا دبلوماسيا لرئيس الوزراء خلال الأعوام 2009-2014.

وأضاف البيان أنه ”على ضوء خبرته الطويلة في الساحتين الأمنية والدبلوماسية، ومعرفته العميقة بالقضايا الاستراتيجية التي تواجه دولة إسرائيل، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، قرر رئيس الوزراء تعيينه في منصب السفير بالولايات المتحدة“.

وتابع البيان: ”هنأ رئيس الوزراء هرتسوغ على اختياره لهذا المنصب وتمنى له النجاح التام في أداء مهامه على ضوء التحديات الملموسة الموجودة على الساحة الدبلوماسية“، مستكملاً: ”سيتم طرح تعيين هرتسوغ على الحكومة للمصادقة عليه قريباً“.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة ”جيروزالم بوست“ الإسرائيلية إن مايك هرتسوغ هو شقيق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

كما أشار موقع ”والاه“ العبري إلى أن السفير الإسرائيلي الجديد لديه معرفة شخصية بالرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية توني بلينكين، وغيرهما من المسؤولين الكبار في الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد وافقا على ترشيح هرتسوغ، بعد أن بحث الاثنان عن مرشح يكون مقبولاً أيضًا لدى لابيد خلال فترة رئاسته للوزراء، في غضون عامين تقريبًا.

وفي وقت سابق، أكد الموقع العبري أن إسرائيل وأمريكا تجريان مباحثات؛ من أجل عقد لقاء بين الرئيس جو بايدن ونفتالي بينيت، والمتوقع عقده خلال الشهر الجاري.