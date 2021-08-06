إيران.. اعتقال ناشطة طالبت باستقالة خامنئي من منصبه

أفادت منظمة هرانا الحقوقية الإيرانية، أن السلطات الأمنية بمدينة مشهد شمال شرق البلاد اعتقلت، يوم الخميس، الناشطة المدنية المتقاعدة ”نصرت بهشتي“ بسبب مطالبتها باستقالة المرشد علي خامنئي من منصبه.

والناشطة نصرت بهشتي هي واحدة من بين 14 امرأة وقعن على رسالة تطالب باستقالة المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية في حزيران/يونيو من عام 2019.

وقالت منظمة ”هرانا“ الحقوقية، إن ”قوة أمنية قامت باعتقال الناشطة نصرت بهشتي بعد مداهمة منزلها في مدينة مشهد عاصمة محافظة خراسان رضوي وقامت بنقلها إلى مكان مجهول“.

ويوم الأحد الماضي اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية الناشطة ”فاطمة سبهري“، وهي امرأة أخرى وقعت على رسالة تطالب باستقالة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي حزيران/يونيو 2019، كتبت 14 ناشطة إيرانية رسالة تطالب باستقالة المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعد ذلك تم تهديد الموقعين واعتقالهم، وجاءت هذه الرسالة بعد رسالة مماثلها لـ 14 ناشطا إيرانيا تطالب بالأمر ذاته.

وحكمت المحكمة الثورية في إيران حتى الآن على 5 من الموقعات على الرسالة وهن ”شهلا جهان بين، وجيتي بور فاضل، وزهرة جمالي، ونرجس منصوري، وشهلا انتصاري“ بالسجن 14 عامًا.

وفي أواخر تموز/يوليو الماضي، تحدثت تقارير صحفية عن إصابة الناشطة ”جيتي بور فاضل“ بفيروس كورونا المستجد في سجن ايفين شمال العاصمة طهران.

وفي الأيام الأخيرة، اعتقلت عناصر الأمن في خراسان رضوي، الناشط السياسي المقيم في مشهد ”جواد لعل محمدي“، والناشط المدني المقيم في باجستان في شمال شرق إيران ”هاشم أميني“، لأسباب غير معروفة.

وأصبحت أبرز شعارات المتظاهرين الذين يخرجون باحتجاجات شعبية في إيران بين الحين والآخر، هي استقالة خامنئي من منصبه ونهاية نظام الجمهورية الإسلامية.

ويبلغ خامنئي من العمر 82 عاماً، ويتولى أعلى منصب في إيران منذ عام 1989، بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، وكان يعاني من مشاكل صحية في الماضي، وفي عام 2014 أجرى جراحة في البروستاتا في أحد مستشفيات العاصمة طهران.

وفقًا للمادة ”111“ من الدستور الإيراني، يتم اختيار خليفة المرشد الأعلى من قبل مجلس الخبراء، الذي يتألف حاليًا من 88 عضوا من رجال الدين الذين يبلغون رتبة الاجتهاد وفق المذهب الشيعي المعتمد في إيران.