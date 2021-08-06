حماس تؤكد "الدعم الكامل" لقصف حزب الله مواقع إسرائيلية

عبرت حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن ”مباركتها“ لقصف حزب الله اللبناني مواقع إسرائيلية على الحدود الشمالية مع إسرائيل، معلنة ”دعمها الكامل“ للحزب.

وقالت حماس في بيان رسمي لها، إنها ”تعبّر عن مباركتها ودعمها الكامل للرد الذي قامت به المقاومة الإسلامية في لبنان، صباح هذا اليوم، وقصفها أهدافًا تابعة لإسرائيل، ردًا على جرائم الاحتلال، واستهدافه الأراضي اللبنانية“، وفق البيان.

وأشارت الحركة إلى أنها ”تؤيد محاولات الحزب اللبناني كسر المعادلات التي حاولت إسرائيل فرضها، وثبتت معادلة القصف بالقصف“.

وحذّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ”اليونيفيل“، من خطورة التصعيد بين لبنان وإسرائيل، كما حثت جميع الأطراف على ضبط النفس.

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حوالي 21 صاروخًا أُطلقت من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل شمال إسرائيل.

في المقابل، ردَّ الجيش الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ، بقصف مدفعي لعدد من المناطق التابعة لسيطرة حزب الله في جنوب لبنان.

وفي السياق ذاته، أكد مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينت، أنه تم إطلاعه على الأحداث على الحدود الشمالية، حيث سيقوم بإجراء محادثات أمنية لتقييم الوضع مع وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي.

وأشارت التقديرات الإسرائيلية داخل المؤسسة الأمنية، إلى أن حزب الله أطلق الصواريخ، اليوم، ردًا على الغارات الإسرائيلية التي شنها الجيش الإسرائيلي قبل يومين على مناطق مفتوحة تابعة للحزب جنوب لبنان.

بينما لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن التقديرات على المستوى السياسي تتمثل في أن الأحداث في الشمال لن تتدحرج إلى تصعيد، لكن الساعات المقبلة ستكون حاسمة.

ووضع حزب الله اللبناني قواته في حالة تأهب جنوب لبنان، قبل الرد المتوقع من الجيش الإسرائيلي، وفق ما أفادت به القناة ”13“ الاسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء، إطلاق 3 قذائف صاروخية من لبنان تجاه شمال إسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن ”قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية، بينما سقطت قذيفتان داخل الأراضي الإسرائيلية“، مضيفًا أنه ردًا على ذلك قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أهدافًا داخل لبنان.