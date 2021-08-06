صحف عالمية: التوترات الإقليمية تضع إسرائيل على المحك.. ومعاناة القوات الأفغانية مع تقدم طالبان

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، العديد من الملفات ذات الاهتمام، ومن أبرزها التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران في ظل العمليات المتزايدة من جانب طهران ضد أهداف مدنية في الخليج، والهجمات الصاروخية التي انطلقت تجاه شمال إسرائيل من لبنان، بالإضافة إلى معاناة القوات الحكومية الأفغانية مع تقدم حركة طالبان ورحيل القوات الأمريكية، وأخيرا ملف أزمة التمويل القطري لحركة ”حماس“.

اختبار للحكومة الإسرائيلية

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، إن ”الصواريخ التي انطلقت من لبنان وسقطت على شمال إسرائيل، بالإضافة إلى الهجمات الإيرانية على ناقلة نفط إسرائيلية، تضع الحكومة الإسرائيلية الجديدة أمام اختبار، حيث تمثل تصعيدا في الموقف الأمني الإقليمي بالنسبة لها“.

وذكرت، في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني: ”العملية التي تمت على نطاق ضيق، حيث سقط صاروخان في منطقة حقول مفتوحة بمدينة كريات شمونة الإسرائيلية، في حين سقط صاروخ ثالث على لبنان، تمت بواسطة جماعات فلسطينية تنشط على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وفقا لوسائل إعلام عبرية“.

وأضافت: ”تواكب الهجوم مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت المدمر، وهي الكارثة التي أصبحت رمزا لأزمتي الفساد والإهمال في لبنان“.

وتابعت قائلة: ”أطلقت إسرائيل أكثر من 100 قذيفة على لبنان، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية. واعترفت أيضا للمرة الأولى بشنّ غارات جوية على طول الحدود مع لبنان، للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث تم استهداف المواقع التي أُطلقت منها الصواريخ“.

وأشارت إلى أن الجماعات الفلسطينية حاولت القيام بهجمات مماثلة على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأشهر القليلة الماضية. حيث تعمل في منطقة يسيطر عليها حزب الله، المدعوم من إيران.

وأوضحت: ”جاء هذا الحادث أيضا بعد أيام من قيام إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا بإلقاء اللوم على إيران في الهجوم القاتل بطائرات مسيرة على ناقلة نفط إسرائيلية في بحر العرب، في الوقت الذي نفى فيه مسؤولون إيرانيون تلك الاتهامات“.

واستطردت قائلة: ”يمثل هذا الهجوم أول مواجهة رئيسية بين إسرائيل وإيران، منذ تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مهام منصبه، في يونيو الماضي، وبعد نهاية فترة حكم بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاما متصلة، ليكون أكثر رئيس وزراء استمرارا في منصبه بتاريخ إسرائيل“.

ويشتبه في أن نتنياهو شن سلسلة من الهجمات استهدفت إيران، بما في ذلك تفجيرات في موقع تخصيب اليورانيوم الرئيسي في البلاد، وهو مفاعل نطنز، واغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو، قال إن نفتالي بينيت، الذي يتكون ائتلافه الهش من 8 أحزاب متباينة فكريا، أضعف من أن يتعامل مع ما وصفه بالتهديد الوجودي لإسرائيل، والذي تمثله إيران.

معاناة القوات الجوية الأفغانية

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن القوات الجوية الأفغانية تجاهد كي تبقى قادرة على العمل، في ظل رحيل القوات الأمريكية عن أفغانستان، وتقدم حركة طالبان المستمر على الأرض.

وذكرت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”عمل أكثر من ألف متعاقد مع القوات الجوية الأفغانية، وهي واحدة من قصص النجاح القليلة النسبية في الجهود الأمريكية لتطوير قوة عسكرية أفغانية قابلة للحياة، ولكن مسؤولي الدفاع الأمريكيين والأفغان يقولون إن الأمر لم يصل إلى تحقيق المستهدف بعد“.

وأضافت: ”هناك مهمة كبيرة ملقاة على عاتق القوات الجوية الأفغانية، حيث تسعى طالبان لتوسيع سيطرتها على مئات من مناطق الحكومة المحلية في جميع أنحاء البلاد، وتشكل تهديدا لأكثر من 12 من عواصم المقاطعات، البالغ عددها 34. وعادت الولايات المتحدة إلى المعركة لتقويض مكاسب طالبان، حيث شنت حوالي 20 غارة جوية، بما في ذلك حول قندهار“.

وتابعت قائلة: ”أشار مسؤولون عسكريون أمريكيون إلى أن سلاح الجو الأفغاني شارك أيضاً في الغارات، منذ مطلع يونيو الماضي، ونفذت القوات الجوية الأفغانية عدة مئات من الضربات الجوية في أنحاء أفغانستان“.

وبينت: ”استند تطوير القوات الجوية الأفغانية جزئياً إلى توقع أن الولايات المتحدة ستكون متواجدة بشكل دائم، من أجل مساعدة الأفغان في صيانة طائراتهم وإصلاحها. وقال مسؤولون أمريكيون وأفغان، إن الطيارين تعلموا كيفية الطيران، ولكن تم تدريبهم عن قصد على مستوى معين من الكفاءة“.

ورأت ”وول ستريت جورنال“، أن القوات الجوية الأفغانية سوف تعاني كثيرا بعد إكمال الانسحاب العسكري الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بمشكلات صيانة الطائرات، وبشكل خاص الطائرة (بلاك هوك)، التي تعتبر واحدة من أكثر الطائرات تطورا في أسطول القوات الجوية الأفغانية.

أزمة التمويل القطري لغزة

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، إن دفع رواتب أعضاء حركة حماس، أدى إلى تأجيل التمويل القطري لقطاع غزة.

وذكرت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”تسبب دفع رواتب أعضاء حركة حماس إلى تأجيل استئناف التمويل القطري لقطاع غزة، بحسب ما أكده مصدر دبلوماسي بارز“.

وأضافت: ”وافقت إسرائيل بالفعل على قائمة الحاصلين على المبالغ المالية، وتأكدت أنه لا توجد على القائمة أسماء إرهابيين، ولكنهم مدرسون ومهندسون على سبيل المثال. ولكن السلطة الفلسطينية التي تمثل قناة السداد لا تريد دفع أجور لأي شخص على صلة بحماس“.

وتابعت قائلة: ”قبل حرب الأيام الـ 11 في غزة في مايو الماضي، والمعروفة باسم عملية حارس الأسوار، سمحت إسرائيل لقطر بمنح غزة 30 مليون دولار، حيث تتوجه تلك الأموال إلى العائلات الفقيرة، ومسؤولين في حماس، وتدفع قطر أيضا تكلفة الوقود المخصص لتشغيل محطة الطاقة“.

وأوضحت أن ”آلية التمويل القطري جزء مهم من استعادة الهدوء على طول حدود غزة. كما أنه عنصر مهم في الجهود المصرية للتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ومن شأنه أن يمنع جولة أخرى من العنف“.

واستطردت: ”أصرت حماس أن الرواتب يجب أن تكون جزءا من اتفاق الهدنة، بل هددت في بعض الأحيان باستئناف العنف ضد إسرائيل، إذا لم يتم استئناف التمويل القطري“.

وأشارت إلى أن الوضع لا يزال متوترا على طول الحدود بين إسرائيل وغزة، حيث لم يصل العمل في المعبر التجاري في ”كرم أبو سالم“، ومعبر المشاة في ”إيريز“ إلى العمل بنفس مستويات ما قبل الحرب. ولم تتم استعادة منطقة الصيد في غزة بالكامل إلى 15 ميلا بحريا، والتي كانت محددة قبل حرب مايو الماضي.