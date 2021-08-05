مقتل 26 جنديا تشاديا في هجوم لـ"بوكو حرام"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قتل 26 جنديا تشاديا على الأقل وجرح آخرون، الأربعاء، في هجوم نفذته جماعة بوكو حرام، في منطقة بحيرة تشاد.

وقال الناطق باسم الجيش التشادي الجنرال عظيم برماندوا أغونا: ”سقط 26 جنديا من الجيش التشادي وجرح 14 آخرون بينهم ثمانية إصاباتهم خطيرة“.

وأضاف أغونا: ”تم تحييد العديد من المتشددين وعملية التطهير مستمرة“.

وكان هاكي دجيدي نائب حاكم المنطقة قد أفاد سابقا بمقتل 24 جنديا وجرح آخرين على يد جماعة بوكو حرام المتطرفة خلال استراحتهم بعد قيامهم بدورية.

وقال محمد ادريس ديبي الذي تولى رئاسة المجلس العسكري الانتقالي في البلاد بعد وفاة والده الرئيس ادريس ديبي ايتنو في نيسان/ أبريل الماضي، إن المخاطر كبيرة.

وأضاف ديبي أن مقتل الجنود ”يعيد تذكيرنا بالتحديات الأمنية التي لا نزال نواجهها على جزء من حدودنا“.

وتابع: ”الخسائر الفادحة التي نتكبدها في هذه الحرب غير المتكافئة مريرة لكنها لن تذهب سدى“، مؤكدا أنه سيجبر المتشددين على الاستسلام.

وتنشط جماعة بوكو حرام النيجيرية أو جناحها المنشق تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا (ايسواب)، في منطقة بحيرة تشاد (غرب) المكونة من مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر صغيرة مأهولة.

وتطلق السلطات التشادية على هاتين الجماعتين اسم ”بوكو حرام“. وهما تهاجمان بانتظام الجيش والمدنيين هناك.

وشن الجيش التشادي بقيادة الرئيس حينذاك أدريس ديبي هجوما على بوكو حرام في نيسان/ أبريل 2020، بعد مقتل نحو 100 من جنوده في هجوم شنته الجماعة في آذار/ مارس على إحدى قواعده في شبه جزيرة بوهوما في منطقة البحيرة.

ووصل إلى عمق النيجر ونيجيريا وأكد أنه ”لم يعد هناك متشدد واحد في كل المنطقة“. لكن الهجمات ضد العسكريين والمدنيين استمرت.

وقُتل الرئيس التشادي ديبي خلال معارك دارت بين الجيش ومتمردين في نيسان/ أبريل 2021، وإثر وفاته، تولّى السلطة مجلس عسكري برئاسة نجله محمد إدريس ديبي.

وازدادت الهجمات في المنطقة الواقعة على حدود تشاد ونيجيريا والكاميرون والنيجر، في الأشهر الأخيرة، واستغل المتشددون معرفتهم بتضاريس المنطقة التي تغطيها المستنقعات.

وكثف المتشددون في السنوات الأخيرة هجماتهم الدامية ضد القوات الأمنية والمدنيين في أقصى شمال الكاميرون.