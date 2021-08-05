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كولومبيا تضبط متفجرات وتحبط هجوما في العاصمة بوغوتا‎
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2021 19:23 GMT
تاريخ التحديث: 05 أغسطس 2021 20:20 GMT

كولومبيا تضبط متفجرات وتحبط هجوما في العاصمة بوغوتا‎

قالت حكومة كولومبيا، اليوم الخميس، إن الشرطة صادرت 67 كيلوغراما من المتفجرات من متمردين سابقين في القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، وذلك في إطار مخطط

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المصدر: رويترز

قالت حكومة كولومبيا، اليوم الخميس، إن الشرطة صادرت 67 كيلوغراما من المتفجرات من متمردين سابقين في القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، وذلك في إطار مخطط لتنفيذ هجوم في العاصمة بوغوتا.

وأضاف وزير الدفاع دييجو مولانو، أن الهجوم من تخطيط قادة منشقين عن فارك ممن رفضوا اتفاق السلام مع الحكومة الذي وقع عام 2016.

وقال، في خطاب نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: ”رصدت المخابرات المخطط لنقل المتفجرات إلى بوغوتا لتنفيذ هجوم إرهابي في المدينة“.

وأشار إلى أن المنشقين كانوا يخططون أيضا لارتكاب أعمال تخريب وهجمات تستهدف الجيش والشرطة في البلاد خلال احتجاجات مقبلة.

وقال القائد العام لشرطة البلاد إن شخصين اعتقلا خلال عملية ضبط المتفجرات أحدهما مقاتل سابق في فارك.

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