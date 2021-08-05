بينهم "هاشبوبي".. الإمارات تساعد في تقديم لائحة اتهام إلى أمريكا بشأن 6 محتالين

ساعدت سلطات إنفاذ القانون في الإمارات في تقديم لائحة اتهام إلى الولايات المتحدة بشأن ستة محتالين، من بينهم رامون أولورونوا عباس المعروف أيضاً باسم ”راي هاشبوبي“، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

واتهمت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في لوس أنجلوس ستة أفراد بالاحتيال، ثلاثة منهم مقرهم الولايات المتحدة، وثلاثة آخرون يعتقد أن مقرهم في أفريقيا، وذلك في أعقاب التعرض لمخطط احتيال محكم على مؤسس مدرسة قطرية، وغسيل العائدات الخاصة به من خلال حسابات مصرفية من جميع أنحاء العالم.

وقالت تراكت ل. ويلكيسون القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة في تعقيب لها: ”يزعم المدعى عليهم زورا قيامهم بتمويل مدرسة قطرية من خلال لعب أدوار احتيالية بأنهم مسؤولو المصرف، حيث قاموا بإنشاء موقع مزيف على شبكة الإنترنت“.

وبحسب مخططهم، فقد قاموا برشوة مسؤول أجنبي للاستمرار في إخفاء جريمتهم بعد إبلاغ الضحية بما قام به رامون أولورونوا عباس المعروف أيضاً باسم ”راي هاشبوبي“، هو أحد المتهمين الذي كان له دور رئيس في المخطط، حيث مول نمط حياته الفاخر ورفاهيته عن طريق غسل العائدات غير المشروعة التي يجنيها المحتالون من خلال استخدام وسائل متطورة بشكل متزايد“.

وأضافت أنه ”بالتعاون مع شركائنا في إنفاذ القانون سنقوم بتحديد ومحاكمة مرتكبي عمليات الاحتيال عبر بريد إلكتروني تجاري، وتعد هذه المشكلة من الجرائم الدولية الخطيرة والمتنامية“.

وتعليقا على هذه القضية، قال حامد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات: ”ستكون هذه القضية بمثابة علامة فارقة لفعالية التعاون المشترك متعدد الجنسيات، فقد لعب مجتمع إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة دورا استراتيجيا في القبض على المتهمين أثناء قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق“.

ووفقا لقانون العقوبات في الولايات المتحدة، فإن تهمتي التآمر المزعومة في لائحة الاتهام كلتاهما تحملان عقوبة قانونية قصوى مدتها عشرون عاما في السجن الفيدرالي، في حين أن سرقة الهوية المشددة والانتحال لها عقوبة إلزامية بالسجن لمدة عامين.

وفي 25 يونيو/ حزيران 2020، كشفت شرطة دبي بدولة الإمارات تفاصيل عملية ”صيد الثعالب 2″ التي نفذتها للقبض على ريمون عباس، أحد أشهر المجرمين الدوليين ومن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، والملقب بـ ”هاشبوبي“، وأولاليكان جاكوب الملقب بـ“وود بيري“ وأفراد آخرين، متهمين بعمليات غسيل للأموال والاحتيال الإلكتروني على الصعيد الدولي.

وذكرت شرطة دبي أنها نفذت ضربة ثانية موجعة في أقل من 4 أشهر، أسقطت فيها شهير مواقع التواصل الاجتماعي ”هاشبوبي“، ومن خلفه متخصصون في جرائم احتيال دولية منظمة، في عملية نوعية جديدة أطلقت عليها اسم صيد الثعالب 2، قضت على آمال عصابة ”هاشبوبي“ المكونة من 12 فردا، وأوقفت جرائم احتيالها المنظمة في مختلف أنحاء العالم“.