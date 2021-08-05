أمريكا: فرصة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لن تظل سانحة للأبد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها تأمل في أن تغتنم إيران على الفور فرصة السعي للحلول الدبلوماسية، وأن تعود لمحادثات فيينا بشأن الالتزام بالاتفاق النووي الموقع في 2015.

وأضاف نيد برايس المتحدث باسم الوزارة للصحفيين في إفادة روتينية: ”الفرصة لتحقيق عودة ثنائية للالتزام بالاتفاق النووي لن تظل سانحة للأبد“.

وتابع برايس ”رسالتنا للرئيس (إبراهيم) رئيسي هي نفسها رسالتنا لأسلافه، الولايات المتحدة ستدافع وتسعى من أجل تحقيق مصالحنا للأمن القومي ومصالح شركائنا. نأمل أن تغتنم إيران الآن فرصة السعي للحلول الدبلوماسية“.

وبدأت إيران انتهاك بنود الاتفاق، الذي تضمن تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، عام 2019 بتنفيذ أنشطة نووية يحظرها الاتفاق المعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية

وكان الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي قال، يوم الخميس، إنه سيدعم ”أي خطط دبلوماسية“ تؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده، وذلك في خطاب بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان.

وأضاف رئيسي بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان، وبحضور شخصيات إيرانية وأجنبية، أنه ”يجب رفع العقوبات عن الشعب الإيراني، ونحن نؤيد أي خطط دبلوماسية تحقق هذا الهدف“.

وذكر رئيسي أن ”إيران تمد يد الصداقة إلى جميع دول المنطقة“.

وفيما يتعلق بالملف النووي، قال: ”برنامجنا النووي هو برنامج سلمي والسلاح النووي هو محرم في عقيدتنا ونحن لا نسعى إليه“، مضيفاً أن ”أعداء إيران يمارسون علينا الحرب نفسيًا ويقاطعوننا اقتصاديًا“.

ورأى أن ”التدخل الأجنبي في المنطقة لا يحل المشاكل بل هو بحد ذاته مشكلة“، معتبرا أن ”الأزمات الإقليمية يجب أن تحل من خلال الحوار الحقيقي“.

وتعهد الرئيس الإيراني المنتخب بتقديم تشكيلة حكومته إلى البرلمان قبل انتهاء المدة الزمنية المخصصة لذلك.

وأدى المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام البرلمان رئيسا ثامنا للجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة.

وكان الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني استبعد، يوم الاثنين الماضي، أن يتمكن خلفه المتشدد إبراهيم رئيسي من الوصول إلى تفاهم لإحياء الاتفاق النووي، في ظل المفاوضات التي تجريها طهران مع مجموعة ”4+1“ في فيينا.

وقال روحاني: ”بموجب قانون البرلمان الذي شرعه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لمواجهة العقوبات الأمريكية، لن تتمكن الحكومة المقبلة من التوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية“.