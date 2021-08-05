إيران تعلق على تهديد إسرائيل بشن هجوم عسكري

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، مساء اليوم الخميس، على ما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم، أن تل أبيب ”مستعدة لمهاجمة إيران“، ووصفه إيران بأنها ”مشكلة عالمية“.

وكتب سعيد خطيب زاده في حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”في انتهاك صارخ آخر للقانون الدولي، يهدد النظام الإسرائيلي الآن بشكل صارخ إيران بالعمل العسكري“.

واعتبر الدبلوماسي الإيراني أن ”مثل هذا السلوك“، الذي وصفه بـ“الخبيث“، ينبع من ”الدعم الغربي الأعمى لإسرائيل“، على حد قوله.

وأضاف خطيب زاده: ”نقول هذا بوضوح.. أي عمل أحمق ضد إيران سيقابل برد حاسم“، مخاطباً إسرائيل: ”لا تختبرونا“.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال، في وقت سابق في مقابلة مع صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الاسرائيلية: إن ”إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران“.

وبين غانتس أن ”إيران تسعى إلى تشكيل تحدٍ متعدد الساحات لإسرائيل، من خلال بناء قوتها في لبنان وغزة، ونشر الميليشيات في سوريا والعراق، وزرع المؤيدين في اليمن“، معتبرا أن ”إيران تمثل تحديا عالميا“.

وفي الأيام الأخيرة تزايدت التهديدات ضد النظام الإيراني، بعدما تعرضت سفينة ”ميرسر ستريت“، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، لهجوم بطائرة مسيرة، يوم الخميس الماضي، قبالة بحر عُمان، وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من طاقمها، أحدهما بريطاني وآخر روماني الجنسية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، إن على إيران ”مواجهة عواقب أفعالها“ في أعقاب الهجوم ”العنيف“.

وكانت بريطانيا أعلنت، أمس الأربعاء، أنها تحقق في اختطاف سفينة بعد قيام مسلحين يُعتقد أنهم على صلة بإيران باقتحام السفينة، واحتجازها قرب مضيق هرمز.

في المقابل، نفى الحرس الثوري الإيراني أي ضلوع لقواته أو حلفاء لها في واقعة ضد أي سفينة قبالة ساحل الإمارات.

من جانبه، أكد قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنغسيري، أمس الأربعاء، أن قواته ”على استعداد تام للدفاع عن أمن البلاد وحدودها المائية“، مشدداً على أن ”قوات الحرس ترصد بدقة تحركات جميع السفن“.

وقال العميد تنغسيري، في مقابلة مع وكالة أنباء ”ميزان“ التابعة للسلطة القضائية الإيرانية: ”هناك أمن كامل عند جميع الحدود المائية في المياه الخليجية ومضيق هرمز، وكل سفينة تتحرك هناك يتم رصدها بدقة“.

وأضاف: ”العدو يعلم أن تحركاته مرصودة، وفي حال قيامه بأي مغامرة سيتم الرد عليه بحزم ولا نمزح مع أحد“.