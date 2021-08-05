متمردو تيغراي يسيطرون على موقع "لاليبيلا" التراثي في إثيوبيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

سيطر متمردون من إقليم تيغراي الإثيوبي على موقع لاليبيلا المدرج على قائمة ”اليونسكو“ للتراث العالمي، وذلك في منطقة أمهرة المجاورة والمعروفة بكنائسها المحفورة في الصخر، والعائدة إلى القرن الثاني عشر، وفق ما أفاد سكان لوكالة ”فرانس برس“.

وقال أحد السكان: ”قدموا بعد الظهر، ولم تجرِ أي معارك، ولم يكن هناك وجود لقوات الأمن، وباتت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي الآن في البلدة“.

وتشهد تيغراي معارك، منذ تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم إقليميًا والذي هيمن على الحياة السياسية منذ قبل تولي أبيي السلطة في 2018.

وأشار أبيي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، في العام 2019، إلى أن الخطوة كانت للرد على هجمات نفّذها عناصر الحزب على معسكرات للجيش.

وبينما تعهّد أبيي بأن النصر سيكون سريعًا، اتّخذت الحرب منحى مفاجئًا، في حزيران / يونيو، عندما استعادت قوات داعمة لجبهة تحرير شعب تيغراي عاصمة الإقليم ميكيلي، فيما انسحب القسم الأكبر من الجيش الإثيوبي.

وتحرّكت جبهة تحرير شعب تيغراي مذاك شرقًا باتجاه عفر، وجنوبًا باتجاه أمهرة، حيث تقع بلدة لاليبيلا.

وحشد جنود وعناصر ميليشيات صفوفهم في أجزاء من أمهرة لصد تقدم المتمردين، لكن عددًا من سكان لاليبيلا قالوا، اليوم الخميس، إن البلدة سقطت دون أي قتال.

وأفاد أحد السكان: ”وصل أفراد جبهة تحرير شعب تيغراي بعد الظهر، وكانوا يرقصون ويمرحون في ساحة المدينة“.

فيما قال شخص ثالث، وهو يقطن لاليبيلا: ”يغادر معظم الناس البلدة متجهين إلى مناطق نائية“، مشيرًا إلى أنه يختبئ داخل منزله مع عائلته.

وأثار تحرك جبهة تحرير شعب تيغراي باتجاه المناطق المجاورة موجة انتقادات دولية، فيما شددت الأمم المتحدة -كما واشنطن- على الدعوات لجميع الأطراف لإنهاء الأعمال القتالية.

وقالت بيلين سيوم الناطقة باسم أبيي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن أكثر من 300 ألف شخص نزحوا جراء المعارك الأخيرة في أمهرة وعفر.

وأوقعت الحرب في تيغراي آلاف القتلى، وفق الأمم المتحدة، في حين حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالوكالة راميش رجاسينغام، من أن أكثر من 400 ألف شخص في الإقليم ”باتوا يعانون من المجاعة“.