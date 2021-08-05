عبدالرشيد دستم يعود إلى أفغانستان لإنقاذ معقله‎‎ في شبرغان

عاد أمير الحرب السابق عبد الرشيد دستم إلى أفغانستان، وفق ما أعلن مقربون منه، اليوم الخميس، فيما تشدد حركة طالبان الضغط على معقله في شبرغان، والعديد من المدن الكبرى الأخرى.

ووصل المشير دستم، المقيم في تركيا منذُ أشهر عدة لتلقي العلاج على الأرجح، إلى كابول مساء أمس الأربعاء، حيثُ التقى كبار المسؤولين لمناقشة الوضع في مدينة شبرغان، عاصمة ولاية جوزجان في شمال أفغانستان، وفق ما قال إحسان نيرو، أحد المتحدثين باسمه.

وأضاف نيرو أن دستم ينتظر الآن ”لقاء الرئيس أشرف غني“، وكان دستم، البالغ من العمر 66 عامًا، حليفًا للرئيس غني ونائبًا له بين العامين 2015 و2019، لكنّه ما لبث أن بدّل ولاءه، ودعم عبدالله في الانتخابات الرئاسية، التي خاضها الأخير ضد الرئيس المنتهية ولايته في نهاية عام 2019.

ويُعتبر دستم من أبرز القادة الأوزبك، وهو معروف بتبديل ولاءاته في السياسة وبوحشيته في الحروب، لكن الرجل لا يزال يمتلك رصيدًا سياسيًا كبيرًا على الرغم من جرائم الحرب المتهم بها، وأبرزها مجزرة راح ضحيتها حوالي 2000 عنصر من طالبان داخل حاويات شحن في عام 2001 غير أن دستم ينفي كل الاتهامات الموجهة إليه.

وسيشكل وقوع معقله في شبرغان في أيدي طالبان، بحال تم، نكسة أخرى للحكومة، التي دعت مؤخرًا أمراء الحرب السابقين ومختلف الميليشيات إلى السعي لوقف تقدم المتمردين.

واستولت طالبان في الأشهر الثلاثة الأخيرة على مناطق ريفية شاسعة ومعابر حدودية رئيسة خلال هجوم خاطف باشرته مع بدء انسحاب القوات الأجنبية، الذي ينبغي أن ينجز بحلول الـ31 من شهر آب/أغسطس الجاري.

وبعدما لاقت مقاومة ضعيفة في الأرياف، انتقلت حركة طالبان قبل أيام للتركيز على المدن الكبرى ومحاصرة عواصم عدة ولايات.

ومن بين المدن المحاصرة لشكركاه عاصمة ولاية هلمند أحد معاقل المتمردين، حيث شن الجيش هجومًا مضادًا مساء يوم أمس الأربعاء وكثف قصفه اليوم الخميس، بعد أن دعا السكان إلى مغادرة المدينة.

ويدفع المدنيون العالقون في القتال الثمن باهظًا في لشكركاه، البالغ عدد سكانها 200 ألف نسمة، فقد قتل ما لا يقل عن 40 مدنيًا وأصيب 118 خلال 24 ساعة، وفق ما أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، دعا الاتحاد الأوروبي إلى ”وقف عاجل وكامل ودائم لإطلاق النار“ في أفغانستان، منددا بتكثيف حركة طالبان هجماتها الدموية، بعد أن وعدت بشن هجمات جديدة بعد استهداف وزير الدفاع في كابول الثلاثاء في هجوم لم يُصب فيه بأذى.