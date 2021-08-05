مجلس الأمن يجتمع غدا الجمعة لبحث الهجوم على الناقلة الإسرائيلية

قال دبلوماسيون، إن بريطانيا تعتزم مناقشة الهجوم المميت على ناقلة قبالة ساحل سلطنة عمان، خلال اجتماع مغلق بمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، لكن ليس من المتوقع أن يتخذ المجلس أي إجراء.

وكانت بريطانيا قد أبلغت المجلس التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بأن من المرجح للغاية أن إيران استخدمت طائرة مسيرة واحدة أو أكثر لشن الهجوم على الناقلة، الأسبوع الماضي، والذي أودى بحياة اثنين من أفراد طاقمها، أحدهما بريطاني والآخر روماني.

ونفت طهران الضلوع في الهجوم.

وكانت الولايات المتحدة تعهدت، الإثنين، بتنسيق ”ردّ جماعي“ مع حلفائها، على إيران، بعد تحميلها مسؤولية الهجوم على السفينة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت: ”على الإيرانيين أن يفهموا أنه من المستحيل البقاء بسلام في طهران ومن هناك يشعلون الشرق الأوسط بأكمله. هذا (زمن) انتهى“.

وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل، إنّ تقييمات أجهزتهما الاستخباراتية خلصت إلى أنّ طائرة مسيرة إيرانية نفذت الهجوم الذي استهدف، الخميس، السفينة المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.

وقال بينيت: ”بعد حصول الهجوم الإيراني على الباخرة، شاركنا معلوماتنا الاستخباراتية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها“، مضيفا: ”قدمنا دليلا صلبا“ على تورط إيران.

لكنّ طهران رفضت الاتهامات وأكدت أنها سترد ”على أيّ مغامرة محتملة“.

وقُتل جرّاء الهجوم موظف بريطاني في شركة ”امبري“ للأمن، وآخر روماني من أفراد الطاقم، بحسب شركة ”زودياك ماريتايم“ المملوكة للإسرائيلي عوفر.

ووصف وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن الهجوم بأنّه ”تهديد مباشر لحرّية الملاحة والتجارة“.

واستدعت بريطانيا السفير الإيراني وطالبت الجمهورية الإسلامية بضمان حرية الملاحة في المنطقة الغنية بالنفط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان، إنّ على إسرائيل ”التوقف عن توجيه الاتهامات بدون أساس“، وطالب الولايات المتحدة وبريطانيا بتقديم أدلة على ادعاءاتهما.

وأكد أنّ ”الجمهورية الإٍسلامية الإيرانية لن تتردد في الدفاع عن أمنها ومصالحها القومية، وستردّ بشكل فوري وحاسم على أيّ مغامرة محتملة“.