عضوان بارزان بمجلس الشيوخ الأمريكي يعبران عن القلق حيال الأوضاع في تونس‎‎

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز، والعضو البارز في المجلس جيم ريش، اليوم الخميس، إنهما يشعران ”بقلق بالغ“ من تزايد التوتر والاضطرابات في تونس.

وأضافا في بيان مشترك عبر البريد الإلكتروني: ”الرئيس قيس سعيد عليه أن يعود للالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي تدعم العلاقات الأمريكية-التونسية، وعلى الجيش أن يلتزم بدوره في إطار ديمقراطية دستورية“.

ودخلت تونس في أزمة سياسية إثر خطوات اتخذها الرئيس في الآونة الأخيرة، شملت إقالة رئيس الوزراء، وتجميد عمل البرلمان 30 يوما.

وضغطت منظمات تونسية للتسريع بطرح خريطة طريق، تتضمن خططا واضحة لإنقاذ البلاد، مع ضمان احترام الدستور وحقوق الإنسان.

وينفي الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات بتنفيذه انقلابا، كما تتهمه بعض الأحزاب، ويقول إنه اتخذ هذه التدابير استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف إنقاذ الدولة التونسية.

وكان قيس سعيد قرر تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.