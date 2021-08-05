روسيا تعزز إمدادات السلاح لآسيا الوسطى مع احتدام القتال بأفغانستان

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، قوله، اليوم الخميس، إن روسيا زادت إمدادات السلاح والعتاد إلى أوزبكستان وطاجيكستان مع احتدام القتال في أفغانستان.

ولم يقدم جيراسيموف، الموجود في طشقند لحضور تدريبات عسكرية مشتركة أوزبكية-وروسية قرب الحدود الأفغانية، أية تفاصيل تتعلق بنوعية الأسلحة التي تقدمها بلاده.

وتجري روسيا كذلك تدريبات في طاجيكستان، وهي إحدى الجمهوريات السوفيتية الأخرى الواقعة على حدود أفغانستان، هذا الأسبوع.

وقالت موسكو، اليوم الخميس، فيما يتعلق بالتدريبات الأوزبكية، إنها ستنشر 4 قاذفات استراتيجية.

وتدهور الوضع الأمني في أفغانستان سريعا منذ أن بدأت القوات الأمريكية في الانسحاب الذي سيكتمل بحلول سبتمبر/ أيلول، مما دفع مقاتلي طالبان لشن هجوم وتحقيق مكاسب ميدانية كبيرة.

وعلى صعيد متصل، هز انفجار قوي العاصمة الأفغانية كابول، الثلاثاء، أعقبه إطلاق نار عشوائي قرب منطقة شديدة التحصين تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية.

ووفقا لمسؤولي وزارة الداخلية الأفغانية، أسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصا بينهم 5 مهاجمين، وإصابة 20 آخرين.

وأفاد تقرير لصحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، بأن الهجوم الذي شنته حركة طالبان، في العاصمة الأفغانية كابول، كشف عن تغيير في التكتيك الذي تتبعه الحركة.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف وزير الدفاع بسم الله خان محمدي، متوعدة مسؤولين حكوميين كبارا بهجمات جديدة، بحسب بيان صادر عن الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد.

وبعد دقائق من وقوع الانفجار، خرج مئات المدنيين إلى شوارع كابول وأخذوا يكبرون تعبيرا عن تأييدهم لقوات الحكومة والمعارضة لطالبان.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بسحب ما تبقى من الجنود الأمريكيين، مسدلًا الستار على أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في تاريخها.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الإثنين، أنها ستستقبل آلاف اللاجئين الأفغان الإضافيين، خوفا على سلامة الأشخاص المرتبطين بالولايات المتحدة فيما تطوي واشنطن صفحة تدخلها العسكري في أفغانستان الذي استمر 20 عاما.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستوسع قائمة الأفغان الذين يستحقون بأن يتم استقبالهم كلاجئين ليتجاوز عددهم 20 ألفا تقريبا تقدّموا بطلبات حتى الآن (تم إجلاء بعضهم) بموجب برنامج مخصص للمترجمين الذين ساعدوا القوات الأمريكية.