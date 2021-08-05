بعد أدائه اليمين.. رئيسي يتعهد بدعم "أي خطط دبلوماسية" لرفع العقوبات عن إيران

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليوم الخميس أنه سيدعم ”أي خطط دبلوماسية“ تؤدي الى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، وذلك في خطاب بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان.

وقال رئيسي إن ”الحظر (العقوبات) ضد الأمة الإيرانية يجب أن ترفع. سندعم أي خطط دبلوماسية قد تساعد في تحقيق هذا الهدف“.

وأدى المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، رئيسا ثامنا للجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة.

وتلا رئيسي القسم الذي يتعهد خلاله بـ“خدمة الشعب ورفعة البلاد، ونشر الدين والأخلاق، ومساندة الحق وبسط العدالة“، وذلك في مراسم أقيمت في القاعة الرئيسة لمقر البرلمان وسط طهران.