صحف عالمية: رسائل التهديد الإيراني تتزايد.. ولبنان يمر بأسوأ أزمة في 150 عاما

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الخميس العديد من الملفات، أبرزها التوترات التي تشهدها منطقة الخليج في ظل السلوكيات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، والهجمات المتكررة ضد السفن المارة في المنطقة.

كما أبرزت توابع تفجير مرفأ بيروت على الدولة اللبنانية في الذكرى السنوية الأولى للمأساة، وأخيرا الحرائق التي تجتاح تركيا.

إيران تواصل التهديد

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية إن التهديد الإيراني في الخليج أصبح خارج إطار التوقعات.

وأضافت في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني: ”يتمثل الهدف الإيراني في أن يستمر تسليح الميليشيات، وأن تكون مستعدة للاستمرار في دعم أنشطتها وجاهزة لتنفيذ العمليات، أو أن يتم استخدامها كعنصر ضغط أو وسيلة لتحقيق الأهداف الإقليمية الإيرانية“.

ومضت تقول: ”أحدث خطوة قامت بها إيران، بعد أيام من هجومها بطائرات مسيرة على ناقلة النفط الإسرائيلية ”ميرسر ستريت“ أمام سواحل عمان، تمثلت في محاولة لإرسال عملائها على متن سفينة ومحاولة اختطافها“.

وتابعت: ”هذه ليست المرة الأولى، كان عملاء إيران مسؤولين أيضا عن هجوم مماثل في يوليو 2020، عندما اختفت السفينة ”غولف سكاي“ أمام سواحل عمان، وانتهى بها الأمر أمام سواحل إيران في ظروف غامضة“.

وأردفت: ”الثلاثاء، كان الهجوم الجديد على السفينة ”أسفلت برينسيس“، وذلك في محاولة قرصنة إيرانية واضحة.. وأشارت التقارير في ساعة مبكرة من الأربعاء إلى إطلاق سراح السفينة، إلا أن التفاصيل لا تزال غير واضحة“.

ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن الأمر الواضح من تلك التطورات هو أن هدف إيران يتمثل في نشر الفوضى عبر سلوكيات لا يمكن توقعها، وأن هذه السياسات لا تنطبق فقط على الخليج، ولكن على الشرق الأوسط بشكل أوسع نطاقًا.

واستطردت بقولها: ”تعمل إيران عبر سلسلة من العملاء والشركاء من اليمن إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان. وتملك تلك الجماعات درجات متفاوتة من العلاقات مع إيران، بعضها يخضع لسيطرة مباشرة من الحرس الثوري الإيراني. هناك وكلاء آخرون مثل حركة حماس تتلقى الدعم من إيران، ولكن من المحتمل أنها لا تتلقى الأوامر من طهران“.

وقالت: ”هدف إيران هو إبقاء هذه الجماعات مسلحة وجاهزة لدعم أنشطتها، بحيث يمكن تفعيلها أو استخدامها كأداة ضغط، وأدوات لمشروع طهران الإقليمي. وهذا يعني أن الحوثيين في اليمن، الذين يقاتلون القوات الحكومية اليمنية، على أهبة الاستعداد في ظل دعم الجمهورية الإسلامية لهم، وتسليحهم بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية“.

وأشارت ”جيروزاليم بوست“ إلى أن الهدف هو إظهار أن إيران لديها الفرصة، إذا أرادت ضرب المكان الذي تريده، وهذا يترك دول المنطقة التي تريد التجارة والاستقرار تتساءل عما إذا كان التصعيد في مصلحتها. إن هدف إيران ليس هزيمة كل هذه الدول، ولكن مجرد زيادة الثمن المحتمل الذي قد يتم دفعه إذا كان هناك صراع.

انهيار لبنان بعد عام من تفجير مرفأ بيروت

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن تفجير مرفأ بيروت يؤجج انهيار لبنان.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”خلال العقود الأخيرة، كان لبنان موقعًا للهدوء النسبي في منطقة مضطربة، لكن لبنان الآن يعيش في ظل انهيار اقتصادي لا يحدث سوى مرة واحدة في القرن“.

ومضت تقول: ”هذا الانهيار، الذي يضرب كل مستويات المجتمع، تسارع نتيجة الآثار المستمرة لتفجير مرفأ بيروت منذ عام، والذي وقع يوم الرابع من أغسطس عام 2020“.

وتابعت: ”أصبح انقطاع التيار الكهربائي متكررًا، لدرجة أن المطاعم تخصص ساعات عملها وفقًا لجدول توليد الكهرباء من المولدات الخاصة.. اندلعت المشاجرات في محلات السوبر ماركت، حيث يندفع المتسوقون لشراء الخبز والسكر وزيت الطهي قبل نفادها، كما أن التضخم الهائل للغذاء، الذي تجاوز 400%، يجعل الأسعار بعيدة المنال“.

وأشارت إلى فرار المتخصصين في لبنان، الذي تعرض لموجة جديدة من الإصابات بوباء كورونا، وارتفعت جرائم السرقات بنسبة 62%، ومعدلات القتل آخذة في الارتفاع بشكل سريع.

وأردفت الصحيفة قائلة: ”البنك الدولي، الذي يقيس انكماش الناتج المحلي الإجمالي للفرد، المنخفض بحوالي 40% من 2018 إلى 2020، والوقت المقدر الذي قد يستغرقه لبنان للتعافي، قال في مايو الماضي إن الأزمة الاقتصادية في لبنان يمكن أن تصنف ضمن المراكز الثلاثة الأولى في العالم خلال الـ150 عامًا الماضية“.

ورأت ”وول ستريت جورنال“ أنه في الوقت الذي تنبع فيه الأزمات الاقتصادية من الحروب والكوارث الطبيعية، أو الوباء في الفترة الأخيرة، فإن انهيار لبنان يكشف قدرات لا حدود لها للحكومة على إلحاق الأضرار بنفسها.

غياب أردوغان

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتابع الموقف من بعيد، في ظل الحرائق التي تشتعل في تركيا.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”مع اجتياح حرائق الغابات للساحل الغربي، وعمليات إخلاء القرى، تشير أصابع الاتهام إلى الرئيس أردوغان، الذي يبدو أنه يتجاهل الموقف تمامًا“.

ونقلت الصحيفة عن أماندا غرين كارتال (52 عامًا)، التي تعيش برفقة زوجها في بلدة ”تورونتش“، إحدى الوجهات السياحية في تركيا، قولها: ”نحن نعيش في كابوس. وصلت النيران إلى المنازل، وكانوا يحاولون إبعادها عن المنازل بخراطيم المياه، لا يوجد جيش، خدمة الإطفاء مذهلة، لكنها ليست كافية“.

ومضت الصحيفة تقول: ”يلقي بعض المسؤولين الأتراك، والكثير من وسائل الإعلام الموالية للحكومة التركية، باللوم على حزب العمال الكردستاني والإرهابيين الأكراد في الخراب، وهي نظرية تجذرت في الأماكن المتضررة من الحرائق“.

وتابعت: ”ومع ذلك، فالأرجح أن تركيا تستسلم لموجة الحر الحارقة التي أشعلت حرائق في جميع أنحاء جنوب أوروبا، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية“.

ورأت ”ذي تايمز“ أن أردوغان (67 عامًا)، يبدو على نحو متزايد بعيدًا عن الاتصال بالشباب، وهي مشكلة متصاعدة في عامه الثامن عشر في السلطة.. كل ما يمكن لهؤلاء الشباب رؤيته هو أن بلادهم تزداد سوءًا في كل المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.