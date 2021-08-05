الأضخم بين البلدين.. أمريكا وأندونيسيا تجريان مناورات عسكرية مشتركة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يشارك آلاف الجنود من أندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في مناورات عسكرية مشتركة تستمر لمدة أسبوعين وصفت بأنها الأضخم على الإطلاق بين البلدين.

والمناورات التي بدأت في الأول من آب/ أغسطس الجاري، وتستمر حتى 14 منه، تجري في مواقع ثلاثة هي سومطرة وكاليمانتان وسولاويزي، وتتمحور حول استراتيجية الدفاع عن الجزر، وفق وزارة الدفاع الأندونيسية.

وأضافت الوزارة في بيان أن أكثر من ألفين و 100 جندي أندونيسي، وألف و500 جندي أمريكي، يشاركون في مناورات ”درع غارودا“ التي تجري سنويا منذ عام 2009.

وكان الجنود الأمريكيون قد وصلوا أواخر تموز/ يوليو الماضي، إلى أندونيسيا التي شهدت تفشيا كبيرا لفيروس كورونا.

وقال رئيس أركان الجيش الأندونيسي أنديكا بيركاسا، إن المناورات تهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين ورفع مستوى مهارات جيشيهما.

وأضاف: ”نأمل أن تعد مناورات درع غارودا، قادة مستقبليين للجيش الأندونيسي يتمتعون بالمهنية ويلتزمون بالمعايير الدولية“.

وتركز الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز وجودها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعمل على جذب الحلفاء مع احتدام المنافسة مع الصين.

وعلى الرغم من علاقات أندونيسيا الأمنية القوية مع واشنطن، إلا أنها أظهرت رغبة بإقامة نوع من التوازن في علاقتها مع الولايات المتحدة من جهة ومع الصين التي تعد شريكها الاقتصادي الرئيسي من جهة أخرى.

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعزيز موقع أمريكا في منطقة جنوب شرق آسيا، بعد 4 أعوام ماضية (عهد الرئيس السابق دونالد ترامب) تضاءل فيها النفوذ السياسي والدبلوماسي لواشنطن في تلك المنطقة.

وفي عام 2017، حضر دونالد ترامب، قمة خاصة في مانيلا بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ولكنه غاب عن جميع الاجتماعات الأربعة لقمة شرق آسيا خلال فترة ولايته.

وتتخذ إدارة الرئيس الحالي جو بايدن الآن خطوات لإصلاح الأضرار واستعادة مصداقية الولايات المتحدة في تلك المنطقة.

ومن المقرر أن تزور نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، سنغافورة وفيتنام، في وقت لاحق هذا الشهر.