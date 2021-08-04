أمريكا ترجح خطف إيرانيين للناقلة "أسفلت برينسيس" في بحر العرب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيرانيين خطفوا الناقلة ”أسفلت برينسيس“ التي ترفع علم بنما في خليج عمان، لكنها ليست في وضع يتيح لها تأكيد ذلك.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس للصحفيين: ”يمكننا أن نؤكد أن أشخاصا تركوا السفينة (أسفلت برينسيس) التي ترفع علم بنما، وهي سفينة تجارية خُطفت، أمس الثلاثاء. نعتقد أن هؤلاء الأشخاص إيرانيون، لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بتأكيد ذلك في الوقت الراهن“.

وفي وقت سابق الأربعاء، قدمت سلطنة عمان أول تأكيد رسمي بأن الناقلة أسفلت برينسيس تعرضت لحادث خطف في بحر العرب.

وكانت ثلاثة مصادر أمنية بحرية قالت لرويترز، يوم الثلاثاء، إن قوات مدعومة من إيران استولت على الناقلة، ونفت إيران ذلك.

وقال مركز الأمن البحري العماني على تويتر إنه تلقى معلومات عن أن الناقلة أسفلت برينسيس التي ترفع علم بنما تعرضت لواقعة خطف في المياه الدولية في خليج عُمان، وإن السلطنة “سيّرت سفنها من أجل تأمين حركة السفن في المنطقة“.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية أن ”الحادث على متن سفينة قبالة شواطئ الإمارات العربية المتحدة، الذي اعتبر عملية خطف محتملة، انتهى دون أضرار“.