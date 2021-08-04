الرئيس الإيراني يلتقي وزير الخارجية العماني في طهران

التقى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء في طهران، وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي.

واعتبر رئيسي، أن ”الوجود الأجنبي في المنطقة لا ينتج عنه سوى تهديد للأمن لدول المنطقة“.

وقال رئيسي في بيان نشره مكتبه الإعلامي إن ”العلاقات بين طهران ومسقط تتجاوز العلاقات بين البلدين الجارين وتنبع من الروابط التاريخية والقواسم المشتركة بين البلدين“.

ورأى رئيسي أن ”العلاقات الودية بين طهران ومسقط لم تبق فقط على مستوى العلاقات الثنائية، بل انعكست في توافق وتعاون وتقارب البلدين على الساحتين الدولية والإقليمية، وجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية“.

كما رأى الرئيس الإيراني الذي تسلم مهامه أمس الثلاثاء بعد تنصيبه من قبل المرشد علي خامنئي، أن ”دول المنطقة لديها ما يكفي من القدرة والقوة لضمان أمن المنطقة، وأن وجود الأجانب في المنطقة ليس له تأثير سوى تهديد الأمن“.

بدوره، قال وزير الخارجية العماني إن ”العلاقات الثنائية بين إيران وعمان أصبحت نموذجا للعلاقات على الصعيد الإقليمي ونفتخر بهذه العلاقات التاريخية والمتجذرة“.

وأضاف بدر البوسعيدي وفق بيان الرئاسة الإيرانية وهو يخاطب رئيسي: ”نرجو ان نرحب بكم في مسقط بشكل أسرع“، مشددا على ”ضرورة مواصلة الزيارات بين ساسة البلدين التي من شأنها أن تؤدي إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين“.

ووصل وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي إلى العاصمة الإيرانية طهران أمس الثلاثاء للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي التي ستقام يوم غد الخميس في البرلمان الإيراني.

وعقد البوسعيدي أمس الثلاثاء، جلسة مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في العاصمة طهران، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية.

ونقلت الوكالة عن الوزير بدر البوسعيدي تأكيده خلال الجلسة على ”ضرورة مواصلة العمل للوصول إلى حلول سياسية توافقية عبر الحوار السلمي، ودعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والوئام للمنطقة“، كما ناقش الطرفان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

في المقابل، نقلت الوكالة العمانية عن وزير الخارجية الإيراني إشادته بالعلاقات التاريخية بين البلدين، ودور السلطنة السياسي الحكيم في التعاطي مع مختلف القضايا ومعالجتها الهادئة لها، مؤكدًا أهمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وتعزيز مساعي وسبل تحقيق الأمن والاستقرار.