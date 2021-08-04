"مؤتمر المانحين" يجمع 370 مليون دولار من أجل لبنان

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مؤتمر المانحين، الذي يستهدف جمع مساعدات طارئة للاقتصاد اللبناني المتأزم، جمع 370 مليون دولار، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم ”حوالي مئة مليون دولار من المساعدة الإنسانية الجديدة“ للبنان، داعيا المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى ”إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد“.

وقال في رسالة عبر الفيديو وجهها إلى مؤتمر دولي حول لبنان عبر الإنترنت برعاية فرنسا، في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت المروع: ”أعلن اليوم عن حوالي مئة مليون دولار من المساعدة الإنسانية الجديدة، تضاف إلى الـ560 مليون دولار من المساعدة الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة للبنان خلال السنتين الماضيتين“.

وتابع: ”لن تكون أي مساعدة خارجية كافية إذا لم يلتزم قادة لبنان بإنجاز العمل الصعب، إنما الضروري القاضي بإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد“، مضيفا: ”هذا أساسي، يجب البدء الآن“.

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من ناحيته، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الطبقة السياسية اللبنانية ”الفاشلة“ التي ألقى اللوم عليها في الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وذلك لدى افتتاحه مؤتمرا للمانحين في الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت.

وقال ماكرون في تصريحات لدى افتتاحه المؤتمر: ”يراهن زعماء لبنان فيما يبدو على إستراتيجية المماطلة، وهو أمر مؤسف، وأعتقد أنه فشل تاريخي وأخلاقي“.

وأضاف: ”لن يكون هناك شيك على بياض للنظام السياسي اللبناني؛ لأنهم فشلوا منذ بداية الأزمة وحتى من قبلها“.

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون، في مؤتمر يوم الأربعاء الذي عقد عبر الفيديو، إلى التضامن، قائلا إن جائحة كورونا تسببت في نقص الأدوية، وفاقمت معاناة الشعب اللبناني.

ونتج الانفجار في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020 عن تخزين كميات من مادة نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقائية، وتسبب بمقتل 214 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين.

وألحق الانفجار، الذي وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص، دماراً هائلا في المرفأ وأحياء في محيطه، وطالت أضراره معظم المدينة وضواحيها.

ودفع انفجار المرفأ حكومة حسان دياب إلى الاستقالة بعد أيام. ولم تتمكن القوى السياسية منذ عام من تشكيل حكومة جديدة. وكلّف رئيس الجمهورية ميشال عون في 26 تموز/يوليو الملياردير ورئيس الحكومة الأسبق، نجيب ميقاتي، تشكيل حكومة، ليكون بذلك ثالث شخصية توكل إليها هذه المهمة الصعبة، من دون أن يُحرز تقدماً بعد.