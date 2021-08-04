رئيس وزراء السودان وبلينكين يناقشان الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكين، تحدث مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك اليوم الأربعاء عن الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي واتفقا على دفع الأطراف صوب مفاوضات تقود إلى وقف إطلاق النار هناك.

وأضاف نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن المسؤولين ناقشا ”اتساع نطاق المواجهة المسلحة في إقليمي أمهرة وعفر الإثيوبيين والوضع الإنساني المتدهور في إقليم تيغراي وما يتردد عن دخول القوات الإريترية مجددا إلى إثيوبيا ما يؤثر على الاستقرار في المنطقة“.

قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي كانت تحكم الإقليم الإثيوبي سابقا، أواخر يونيو/ حزيران، إنها تجري عمليات تمشيط لملاحقة قوات الحكومة الإثيوبية التي انسحبت من العاصمة ميكيلي، وإن المدينة باتت تحت سيطرتها بنسبة 100%.

وكان الجيش الفدرالي سيطر على المدينة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هجوما لطرد السلطات المحلية التابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي.

وبرر آبي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2019 إثر المصالحة مع إريتريا، إطلاقه عملية ”حفظ النظام“، بمهاجمة القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي قواعد عسكرية.

ورغم الانتصار الذي أُعلن بعد سقوط ميكيلي، إلا أن المعارك لم تتوقف يوما بين ”قوات الدفاع عن تيغراي“ الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الفدرالي الإثيوبي المدعوم من قوات إقليم أمهرة المجاور وجيش إريتريا، الدولة الواقعة عند الحدود مع تيغراي.

وشكل دخول قوات الدفاع عن تيغراي إلى ميكيلي التي فرّ منها الجيش منعطفا في هذا النزاع المستمرّ منذ قرابة ثمانية أشهر.

ولم تسيطر قوات الدفاع عن تيغراي على أي مدينة كبيرة خلال أشهر، لكن قادتها أكدوا مرات عدة رصّ صفوف عناصرهم في مناطق ريفية نائية، من أجل الاستعداد للهجوم.

وبعد سقوط ميكيلي، أعلن متحدث باسم فريق العمل الحكومي الإثيوبي، المعني بإقليم تيغراي، أن بلاده تتعرض لهجوم خارجي، على خلفية الصراع المستمر في الإقليم منذ أشهر، والذي خلّف آلاف القتلى والمصابين.

وأضاف المتحدث رضوان حسين، في حديث للصحفيين أن ”إثيوبيا تتعرض لهجوم من الخارج، بسبب الصراع في إقليم تيغراي“.