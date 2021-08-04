بعد استهداف ناقلة النفط... إسرائيل تتقدم بشكوى في مجلس الأمن ضد إيران

تقدمت إسرائيل اليوم الأربعاء، بشكوى ضد إيران في مجلس الأمن الدولي على خلفية الهجوم على ناقلة النفط المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي الجمعة الماضية.

وذكرت قناة ”i24 news“، أن الرسالة تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة إيران بشكل قاطع على خلفية الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية.

كما طالب السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية غلعاد أردان، مجلس الأمن ”اتخاذ كافة الوسائل المطلوبة من أجل محاسبة النظام الإيراني بشكل كامل بسبب انتهاكاته المتكررة والخطيرة للقانون الدولي“.

وذكرت القناة، أن السفير الإسرائيلي وجه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية حادث الهجوم على ناقلة النفط ”ميرسر ستريت“ أمام شواطئ عمان التي تديرها شركة إسرائيلية الجمعة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل مواطن روماني وبريطاني، واتهمت إيران بتنفيذها.

وبحسب القناة، فقد طالب السفير الإسرائيلي في رسالته مجلس الأمن إدانة إيران ”التي تنفذ جرائم حرب وأعمالا إجرامية في الشرق الأوسط والعالم أجمع، وتهدد التجارة الدولية“.

وتنص الرسالة التي أرسلتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة، أن ”الهجوم الأخير هو حادث إرهابي بحري نفذته إيران، وهو يشكل انتهاكا خطيرا لمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بل يهدد أمن السفن والتجارة الدولية، ويقوض استقرار المنطقة كلها“.

وأوضحت القناة، أن الرسالة تطالب أيضا ”أن لا يقف مجلس الأمن مكتوف اليدين أمام مثل هذه الانتهاكات الإيرانية، أو أمام المنظمات الإرهابية في المنطقة والتي تستخدم كأذرع لها“.

وأشارت إلى أنه من المهم التشديد على الدور المركزي الذي يؤديه الحرس الثوري في إيران في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى في العالم.

وتابعت القناة العبرية، أن الرسالة نصت كذلك على “ أن الحرس الثوري الإيراني يقدم الحماية الأساسية للمنظمات الإرهابية في المنطقة، وبمرور الوقت طور الحرس الثوري أسلحة خطيرة ودقيقة، مثل طائرة مسيرة هجومية، وصواريخ بعيدة المدى، يتم استخدامها ضد مواطنين وأدوات مدنية في دول المنطقة، إما بشكل مباشر أو عن طريق منظمات تقوم إيران بتمويلها“.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، في وقت سابق، إيران بالوقوف خلف حادثة مهاجمة السفينة المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، متوعدا بمواصلة العمل مع الجميع ضد إيران.