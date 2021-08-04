"ذي تايمز": النهج الشرس سلاح إبراهيم رئيسي لإرضاء الحرس الثوري الإيراني

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يتعين عليه أن يكون قاسيا في الداخل والخارج، كي يستطيع نيل رضا الحرس الثوري الإيراني، المهيمن على مستقبل الجمهورية الإسلامية.

وأضافت، في تحليل كتبه ”روجر بويس“، ”سقط قناع إيران. بعد سنوات من اللعب من وراء الستار مع الغرب، فإن إيران أوضحت حتى للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يرتدي زي الطيارين الوردي، أنه لن يكون هناك أي اتفاق ذو قيمة يتعلق ببرنامجها النووي“.

ومضت تقول ”يتولى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي مهام منصبه بشكل رسمي هذا الأسبوع، ويريد أن يسير في تجاه معاكس تماما للرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، البراغماتي الذي تلقى تعليمه في غلاسغو، وسعى لاستخدام الدبلوماسية في إرباك الغرب“.

وتابعت ”رئيسي، الذي كان عضوا في لجان الموت التي أصدرت أحكاما بالإعدام على المنتقدين السياسيين للنظام الإيراني عام 1988، هو الذي انتصر في الانتخابات الرئاسية المزورة التي أجريت في يونيو الماضي، وبوصفه المرشح المفضل لدى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي“.

وأشارت إلى أن رئيسي وخامنئي يتفقان على أن كل الاحتجاجات التي تضرب إيران، من الجفاف الذي يؤدي إلى أزمة الطاقة، والتضخم الذي وصل إلى أعلى من 44%، إلى المستويات الفقيرة لمعدلات التطعيم ضد فيروس ”كورونا“ المستجد، رغم 5 موجات متتالية من الجائحة في إيران، كلها ترجع إلى ضعف الإدارة، وتؤدي إلى انشقاق في الثقة بين النظام والشعب.

ورأت ”ذي تايمز“ أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة وأوروبا تشتت الانتباه عن الأجندة المحلية، وليست الحل السحري المرتقب، خاصة أن بعض المحللين الإيرانيين يرون أن هناك فرصة قوية للغاية بأن يكون الرئيس بايدن رئيسا لولاية واحدة فقط، وأن خليفته يمكن أن يتراجع عن الوعود السابقة.

ونقلت عن ”محمد ماراندي“، الأستاذ في جامعة طهران، قوله ”هناك شعور بأن الساسة الإيرانيين تذللوا كثيرا تحت أقدام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبالتالي فإن الاتفاق سيكون مجمدا. وأعتقد أن رئيسي سوف يعود إلى المثل العليا للثورة الإسلامية، العدالة الاجتماعية بالنسبة لهؤلاء الذين تعرضوا للتهميش نتيجة فجوة الفقر المتفاقمة“.

وقالت الصحيفة إن رئيسي سيكون تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني، الذي تم تشجيعه على النمو، لكسب المعارك في الخارج، وتهديد الشحن الدولي، واغتيال المنتقدين. ولم يكن أبدا قويا إلى هذا الحد، لدرجة أن البعض يخشى أنه سيحاول في النهاية القيام بانقلاب ضد الدولة الثيوقراطية في إيران.

وأشارت إلى تقرير مثير للاهتمام، كتبه باحثان إيرانيان يعملان لصالح معهد توني بلير للتغير العالمي، يرى أن انقلاب الحرس الثوري على الدولة الثيوقراطية في إيران لن يحدث، وقال إن ”خامنئي لا يريد أن يكون الحرس الثوري هو قائد الدفّة في إيران، ولكن ماذا سيحدث عند وفاة خامنئي؟“.

وأضافت بقولها ”يرى رجال الدين الذين يحكمون إيران أن الحرس الثوري يلعب دورا مهما في تنقية الثورة الإسلامية، والأهم من ذلك أنه يدير 3 مراكز قوى، وهي: الاستخبارات، والجيش، وكذلك الجانب الاقتصادي الذي يتمثل جزء منه في أعمال البناء الضرورية لوكلاء إيران في العراق ولبنان وسوريا“.

وختمت بقولها ”جاء صعود إبراهيم رئيسي في ظل تشدده الواضح، وسوف يحتاج إلى كل ما يملكه من تلك المهارة في مواجهة التحديات المتكررة من الحراس الأشرار للجمهورية الإسلامية الإيرانية“.