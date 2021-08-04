إيران.. أحكام مختلفة بالسجن لنشطاء بتهمة إدارة جماعة غير مشروعة

قضت السلطات القضائية الإيرانية، بالسجن 10 سنوات بحق اثنين من حملة الجنسية المزدوجة بتهمة المشاركة في إدارة جماعة غير مشروعة وأنشطة دعائية ضد النظام.

وأعلن المحامي مصطفى نيلي، الأربعاء ، عن أنه ”تم الحكم على موكلتي الناشطة ناهيد تقوي التي تحمل الجنسية الإيرانية والألمانية بالسجن 10 سنوات بتهمة إدارة جماعة غير مشروعة، والسجن ثمانية أشهر بتهمة أنشطة دعائية ضد النظام“.

وأضاف المحامي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”كما حكمت السلطات القضائية على الناشط العمالي مهران رؤوف يحمل الجنسية الإيرانية والبريطانية بالسجن عشر سنوات بنفس التهم الموجهة للمواطنة الألمانية ناهيد تقوي“.

ولا تعترف إيران في محاكمة مواطنيها بالجنسية المزدوجة، وتجري تلك المحاكمات وفق القانون الإيراني.

وناهيد تقوي التي عاشت سابقًا في كولونيا بألمانيا، اعتقلت في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمنزلها في طهران دون تهمة ونُقلت إلى سجن إيفين، وبعد اعتقالها وثلاثة ألمان مزدوجي الجنسية في إيران، حذرت وزارة الخارجية الألمانية من سفر المواطنين الألمان إلى إيران.

كما أعلن نيلي أنه ”حكم على سمية كاركر وبحارة سليماني بالسجن ستة أعوام بتهمة المشاركة في إدارة جماعة غير مشروعة، كما تم الحكم على نازنين محمد نجاد، الكاتبة والشاعرة التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بالسجن عامين وثمانية أشهر بتهم مماثلة وبالسجن ثمانية أشهر بتهمة الدعاية ضد النظام“.

به برادرم «آزادی مشروط» دادند. نه گروگان گرفتن برادر بیگناهم صدایم را خفه کرد و نه این آزادی جیره بندی شده.دلتنگ آغوش برادرم هستم اما تا زندان‌های ایران پر است و‌ آغوش مادران داغدار خالی،تا سرنگونی این حکومت با صدای بلندتری علیه دیکتاتوری فریاد خواهم زد و تلاشم را ادامه خواهم داد https://t.co/kmiLBOGrsc — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 3, 2021

وكانت قوات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني قد اعتقلت منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الناشطة سمية كاركر ونقلتها إلى سجن ايفين شمال طهران بعد مصادرته متعلقاتها الشخصية بما في ذلك جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول.

وفي سياق متصل، أطلقت السلطات الإيرانية، سراح علي رضا علي نجاد، شقيق الناشطة المعارضة مسيح علي نجاد، بشروط من سجن إيفين في طهران، وألقي القبض على علي نجاد بمنزله في مدينة بابل شمال إيران أوائل أكتوبر 2019 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات من قبل محكمة الثورة في طهران.

وأكدت مسيح علي نجاد على تويتر إطلاق سراح شقيقها ”المشروط“، وكانت الناشطة قالت سابقًا في مقابلات مختلفة إن ”السلطات الإيرانية احتجزت شقيقها رهينة لمعاقبتها“.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في 14 يوليو/ تموز الماضي، أن فريقا من أربعة أعضاء تابع لجهاز المخابرات الإيراني حاول اختطاف مسيح نجاد من نيويورك، لتسليمها إلى فنزويلا ومن هناك إلى إيران، لكن الخطة أحبطت.