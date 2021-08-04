قائد بحرية الحرس الثوري: نرصد بدقة تحركات جميع السفن ولا "نمزح" مع أحد

قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنغسيري، اليوم الأربعاء، إن قواته على استعداد تام للدفاع عن أمن البلاد وحدودها المائية، مشددا على أن قوات الحرس الثوري ترصد بدقة تحركات جميع السفن.

وقال العميد رضا تنغسيري في مقابلة مع وكالة أنباء ”ميزان“ التابعة للسلطة القضائية الإيرانية ”هناك أمن كامل عند جميع الحدود المائية في المياه الخليجية ومضيق هرمز، وكل سفينة تتحرك هناك يتم رصدها بدقة“.

وأضاف ”العدو يعلم أن تحركاته مرصودة، وفي حال قيامه بأي مغامرة سيتم الرد عليه بحزم.. ولا نمزح مع أحد“.

وتابع القائد بالحرس الثوري، الذي تتعرض بلاده إلى موجة انتقادات وتهديدات بسبب قيامها باستهداف السفن التجارية ”يعرف العدو أن تحركاته تخضع للمراقبة، وبمجرد أن يخالفها ولو عن غير قصد يتلقى إنذارا جادا وعليه الانصياع فورا، وإلا فسيتم التعامل معه بحسم“.

وزعم العميد رضا تنغسيري ”نتحرك بجدية كبيرة وثورية لضمان مصالح الثورة الإسلامية وأمن حدود الجمهورية الإسلامية“.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، اعتبر _الليلة الماضية_ أن القوات المسلحة الإيرانية تسهم في تأمين حركة الملاحة، ولديها إشراف تام على التحركات المشبوهة ومستعدة للرد عليها.

وقال العميد شكارجي لوكالة أنباء ”سبوتنيك“ الروسية إن ”القوات البحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة مستعدة لتقديم أي مساعدة وإغاثة إذا لزم الأمر بناء على طلب السفن الأجنبية“.

ووصف المسؤول الإيراني التقارير التي تتحدث عن قيام قوات إيرانية بزعزعة الأمن وقرصنة السفن بأنها أخبار تندرج ضمن التمهيد لمغامرة، مبينا ”لدى قواتنا إشراف تام على التحركات المشبوهة وجاهزة للرد“.

وأعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية اليوم الأربعاء، أن الحادث على متن سفينة قبالة شواطئ الإمارات العربية المتحدة _الذي اعتبر ”عملية خطف محتملة“_ انتهى دون أضرار.

وجرى الإعلان أمس عن قيام مسلحين _يعتقد أنهم على صلة بالقوات الإيرانية_ باختطاف سفينة ترفع علم بنما، في خليج عمان واقتادوها نحو إيران.

ونفى الحرس الثوري الإيراني صحة هذه التقارير، ووصفها بأنها ذريعة ”لعمل عدائي“ ضد إيران، كما أعلن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، أن التقارير التي قالت إن قوات إيرانية مسلحة اعتلت ناقلة في المياه الخليجية لا أساس لها.

وجاء الحادث بعدما تعرضت ناقلة نفط إسرائيلية ،الخميس الماضي، لهجوم بطائرة مسيرة قبالة عمان؛ ما أسفر عن مقتل اثنين من حراس الأمن أحدهما بريطاني والآخر روماني.

وألقت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل باللوم على إيران في الهجوم، وتوعدت الدول الثلاث بالرد على طهران.