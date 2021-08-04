ألمانيا تعتقل سوريًا يشتبه أنه وراء إطلاق قذيفة على مخيم للاجئين قرب دمشق

قال مدعون، إن الشرطة الألمانية اعتقلت رجلا سوريا، يعتقد أنه وراء إطلاق قذيفة على حشد من المدنيين في مخيم للاجئين، بالقرب من دمشق خلال العام 2014.

وقالت السلطات، إن الرجل الذي لم يُذكر من اسمه سوى (موفق ال د.)، كما جرت العادة في التغطية الإخبارية بألمانيا، متهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا، إذ كان يقاتل في صفوف فصيل مسلح، يعمل لحساب القوات السورية النظامية.

وأضافت أن المدنيين في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق، كانوا ضمن حشد ينتظر مساعدات غذائية، عندما أطلق رجل عليهم قذيفة من سلاح مضاد للدبابات، فقتل سبعة وأصاب ثلاثة بجروح خطيرة، أحدهم طفل في السادسة.

وقال المدعون، إن موفق متهم بالانتماء إلى حركة فلسطين حرة المسلحة، التي تقاتل في صف القوات الحكومية.

وأضافوا أن المتهم السوري، سيمثل اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق في محكمة اتحادية، للبت في أمر احتجازه قبل تقديمه للمحاكمة.

وتسري في ألمانيا قوانين ”ذات صلاحيات عالمية“ تتيح مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.

وفي شباط / فبراير، أدانت محكمة ألمانية عضوا سابقا بالأجهزة الأمنية السورية، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة التحريض على تعذيب المدنيين، في أول حكم من نوعه في الحرب السورية، التي دخلت عامها الحادي عشر.

وكان مخيم اليرموك في وقت من الأوقات، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا. وقد خضع لحصار من الجيش السوري، والفصائل المتحالفة معه، منذ 2013 إلى 2018، عندما انتزع الجيش السيطرة عليه من متشددين إسلاميين.

وشهد المخيم الذي يقع في جنوب دمشق، الذي كان أكبر الأحياء التي تضم فلسطينيين، معظمهم ولدوا في سوريا، شهد معارك عنيفة، بين فصائل كانت تنضوي تحت ما يعرف بالجيش الحر، وفصائل فلسطينية أخرى، بقيت إلى جانب القوات الحكومية السورية، عام 2012.

وعادت أقل من 500 عائلة فلسطينية، إلى مخيم اليرموك، الذي يعتبر عاصمة الشتات الفلسطيني بسوريا، في حين كان يقطنه أكثر من 150 ألف شخص عام 2011، وقد تغيرت ملامح الوجود الفلسطيني في سوريا خلال العقد الماضي، بين دمار ونزوح، بعد اللجوء واعتقالات وقتل يصفه معارضو النظام، بالوحشية التي فاقت وحشية الاحتلال الإسرائيلي.