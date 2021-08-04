ا ف ب

المصدر: ا ف ب

هدد رجل لم تحدد هويته بتفجير قنبلة يدوية في مقر الحكومة الأوكرانية ظهر الأربعاء، قبل ساعات على انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء، وفقا لما قالته الشرطة.

وأوضح الناطق باسم الشرطة ارتيم شيفتشينكو أنه ”لم يتضح بعد“ إن كانت القنبلة اليدوية حقيقية، في حين فرضت القوى الأمنية طوقا في الحي. وأظهر مقطع مصور بثه أحد الشهود رجلا عند مدخل المبنى يحمل شيئا في يده ويهدد بتفجيره قائلا ”لن أخرج من هنا على قيد الحياة“.

رجل يهدد بتفجير قنبلة يدوية في مقر الحكومة الأوكرانية قبل ساعات على انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء#إرم_نيوزpic.twitter.com/MDLOfZQ2so — إرم نيوز (@EremNews) August 4, 2021

وكانت وسائل إعلام محلية نشرت لقطات تظهر الرجل المذكور عند أبواب مقر مجلس الوزراء، وقد عرض على كل من كان في المبنى مغادرته، مهددا بتفجير قنبلة يحملها بيده، فيما حاول الناس تهدئته.

وبعد ذلك، دخل الرجل إلى داخل المبنى وأعلن عن احتجازه.

وأعلنت قوات الأمن استعدادها لاقتحام مقر الحكومة بعد أن طوقته، بحسب تقارير إعلامية، فيما تعهد الرجل بأنه لن يخرج من المبنى على قيد الحياة، لكنها أفادت في وقت لاحق أنه تم توقيفه.

ونقل موقع Strana الأوكراني عن مصدر في وزارة الداخلية تأكيده أن منفذ العملية من العسكريين الذين شاركوا في الحملة العسكرية في منطقة دونباس، مشيرا إلى أن الرجل كان من خبراء الألغام وأصيب بارتجاج دماغي.