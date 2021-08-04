الرئيس الإسرائيلي يجري محادثات مع مسؤولين سودانيين كبار

أجرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، محادثات مع كبار المسؤولين في السودان، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وأوضحت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، أن الطرفين أعربا عن أملهما في استمرار تعزيز العلاقات بين البلدين، وعقد لقاءات ثنائية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن ”المصادر المطلعة على مضمون المحادثة تشير إلى أنها كانت إيجابية ومهمة لنسيج العلاقات بين الدول“.

وتبادل الجانبان، التهاني بمناسبة عيد الأضحى وتولي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المنصب، وفقا للصحيفة.

ومنذ أن تولى هرتسوغ منصبه، بالتوازي مع اجتماعاته مع رئيس الوزراء ورؤساء الوزراء المختلفين، أجرى الرئيس، بالتنسيق مع الحكومة الجديدة، محادثات مع القادة العرب بمن فيهم ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

وأشار التقرير إلى أن ”إسرائيل ترى أهمية كبيرة في إقامة العلاقات مع السودان، خصوصا لأسباب أمنية مرتبطة بمسارات تهريب الأسلحة من إيران إلى غزة ولبنان“، حسب الصحيفة التي لم تشر إلى أسماء المسؤولين الذين تواصل معهم الرئيس الإسرائيلي.

وهذه هي أول محادثات مع مسؤولين سودانيين منذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، خاصة أن إسرائيل والسودان لم يوقعا حتى الآن على اتفاق سلام رسمي منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي كدولة بصفة مراقب، بعد نحو عقدين من فقدها للمنصب في أعقاب حل منظمة الوحدة الأفريقية وإنشاء الاتحاد الأفريقي.

وحسب الإعلام العبري، فإن سفير إسرائيل في أديس أبابا، أليلي أدماسو، قدم أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا، وفقا لتصريحات الطرفين.

وفي حينها، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد ”هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الأفريقية“.

وأضاف لابيد، أن ”هذا الإنجاز الدبلوماسي هو نتيجة جهود وزارة الخارجية والقسم الأفريقي فيها والسفارات الإسرائيلية في القارة الأفريقية“.

وتابع ”هذا يصحح الوضع الشاذ الذي ظل قائما منذ نحو عقدين، ويعد جزءا مهما في تعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل“.