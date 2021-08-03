لاتهامه بالتحرش الجنسي.. بايدن يدعو حاكم نيويورك إلى الاستقالة

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، الحاكم الديمقراطي لولاية نيويورك ”أندرو كومو“ إلى الاستقالة، بعد نشر تحقيق يتّهمه بسلسلة من أعمال التحرش الجنسي بعدد من النساء.

وقال بايدن في البيت الأبيض:“ أعتقد أنّه يتعين عليه الاستقالة“. وكان كومو أكد في وقت سابق أنّه ”لم يلمس أبدًا أي شخص بطريقة غير لائقة“، ملمّحًا إلى أنه يستبعد تقديم استقالته.

وأعلنت المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس، الثلاثاء، أن حاكم الولاية أندرو كومو ”تحرش جنسيًا بالعديد من النساء“، من بينهن موظفات، وذلك في سياق إعلان نتائج تحقيق مستقل في المزاعم التي طالت هذا الديمقراطي النافذ.

وقالت جيمس خلال مؤتمر صحفي: ”خلُص التحقيق المستقل إلى أن الحاكم أندرو كومو تحرش جنسيًا بالعديد من النساء، وانتهك بذلك القانون الفدرالي، وقانون الولاية“.

وأضافت أن التحقيق وجد أيضًا أن كومو ”تحرش جنسيًا بموظفات حاليات وسابقات في ولاية نيويورك، عبر لمسهن بطريقة غير مرحب بها وغير رضائية، وإبداء تعليقات ذات طبيعة جنسية موحية أوجدت بيئة عمل معادية للنساء“.

وأشارت إلى أن التحقيق خلُص كذلك إلى أن ”كومو“ وفريقه اتخذوا إجراءات انتقامية ضد موظفة سابقة واحدة على الأقل، بعد تقديمها شكوى في هذا الإطار.

وقالت ”جيمس“ إن الأدلة التي كشفت خلال إجراء التحقيق ستنشر مع التقرير.

وادّعت 8 نساء على الأقل، من مساعدات سابقات أو حاليات، أنهن كن عرضة لتحرش لفظي وإيماءات غير لائقة من كومو، وهو ديمقراطي أشيد به على الصعيد الوطني لطريقة تعامله مع أزمة ”كوفيد-19“ في نيويورك في بداية الجائحة.

وقالت موظفة سابقة إنه وضع يده تحت قميصها العام الماضي.

وينفي ”كومو“ تلك الاتهامات، ويرفض الدعوات إلى استقالته التي وجهها أيضًا مسؤولون ديمقراطيون في نيويورك، والكونغرس الأمريكي.

وفي آذار/مارس، قال الرئيس جو بايدن إنه إذا ثبتت هذه المزاعم ضد كومو، سيتعين عليه الاستقالة.

وأندرو مارك كومو وُلد في 6 ديسمبر /كانون الأول 1957، وهو سياسي أمريكي ومؤلف ومحامٍ، ويشغل حاليًا منصب الحاكم السادس والخمسين لولاية نيويورك، منذ 1 يناير /كانون الثاني 2011.

وهو عضو الحزب الديمقراطي، وهو نفس المنصب الذي شغله والده ماريو كومو لمدة 3 فترات، بين أعوام 1983 إلى 1994.

وولد كومو في كوينز في مدينة نيويورك، وهو خريج جامعة فوردهام، وكلية ألباني للحقوق، في جامعة يونيون في نيويورك.