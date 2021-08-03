بريطانيا تبلغ مجلس الأمن أن إيران مسؤولة "على الأرجح" عن الهجوم على الناقلة

بعث كل من بريطانيا، ورومانيا، وليبيريا، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل عُمان، أبلغت فيها المجلس مسؤولية إيران -على الأرجح- عن هذا الهجوم.

وقالت الدول الثلاث في رسالتها، إن هجوم الناقلة الدامي شكل ”خطرًا على سلامة الشحن الدولي وأمنه“.

وتعرضت ناقلة النفط ”أم تي ميرسر ستريت“، الخميس، لهجوم شمال المحيط الهندي ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها في هجوم قالت الولايات المتحدة إنه شن بواسطة طائرة مسيرة.

وأضافت رسالة الدول الثلاث، أن ذلك الهجوم الدامي ”انتهاك واضح للقانون الدولي“ ولا بد من التنديد به.

وأشارت الرسالة إلى أن التقييم الأولي لبريطانيا والشركاء الدوليين هو أنه ”من المرجح للغاية“ أن إيران هاجمت الناقلة بطائرة مسيرة أو أكثر.

وكانت الولايات المتحدة قد حمّلت، الأحد، إيران مسؤولية الهجوم القاتل على ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل عُمان، ووعدت ”برد مناسب ووشيك“.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، الأحد: ”بعد مراجعة المعلومات المتوافرة نحن واثقون بأن إيران شنت هذا الهجوم“ مضيفًا أن الهجوم نفذ بواسطة طائرة مسيرة.

وأضاف بلينكن:” نعمل مع شركائنا على درس الخطوات التالية، ونتشاور مع حكومات المنطقة وخارجها من أجل رد مناسب ووشيك“.

وقالت بريطانيا، الأحد، أيضًا إنها تعتبر أن إيران شنت الهجوم بشكل متعمد ”في انتهاك واضح للقانون الدولي“.

وفي وقت سابق الأحد، نفت إيران أن تكون ضالعة في الهجوم، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة:” على النظام الصهيوني (…) وقف مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها“.

وشدد على أن ”إيران لن تتردد للحظة واحدة في الدفاع عن مصالحها العليا وأمنها القومي“.